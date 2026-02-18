משרד הבריאות מציג לראשונה את חלוקת מאות מיליוני השקלים לקופות החולים. הנתונים המבהילים חושפים הזנחה בתשתיות, בזבוז בתקציבי ה-MRI ופערים עצומים בשירות לאזרח. האם הכסף שיועד לקיצור תורים באמת הגיע לידיים הנכונות, או שטבע בבירוקרטיה? (בריאות)
בצעד משמעותי לחיזוק השירות לציבור ולבניית מענה רפואי-נפשי שקט, מכבד ורב-מקצועי, מרחיבה לאומית שירותי בריאות בימים אלו את מערך המרפאות הייעודיות להתמודדות עם התמכרויות והרגלים לא רצויים, ופותחת מרפאות חדשות בשורת ערים בארץ
פרופ' שלמה מור יוסף העניק ריאיון נרחב לעיתונות | בדבריו התייחס לילדות ולשאיפה להנגיש את הרפואה הטובה ביותר לבית | ענה גם לשאלות כיצד מתמודדים עם קהילות המתנזרות ממכשירים חכמים ודוברים רק בשפת האידיש | מרתק (בריאות)
בטקס מרשים ורב משתתפים נחנך המרכז החדש במעמד שר הבריאות, ראש העיר הנהלת לאומית ורבנים | מנכ"ל לאומית הכריז: "נפתח מכון MRI בבית שמש" | ראש העיר: "שמח להוביל את מהפכת הבריאות בעיר יחד עם לאומית" (חדשות בריאות)
מהלך זה של לאומית מצטרף להכנסתה של זריקת מונג'רו לביטוח המשלים, עליו הודיעה הקופה בשבוע שעבר | פרופ' שלמה וינקר, ראש חטיבת הרפואה, לאומית שירותי בריאות: "לאומית מתגייסת למען מבוטחיה על מנת לספק להם את המענה הטוב והמקיף ביותר להתמודדות עם התחלואה שנגרמת מהשמנת יתר ומסכרת" (בריאות)
לאומית שירותי בריאות יוצאת בימים אלה בקמפיין יוצא דופן ברחבי הערים החרדיות, קמפיין המציג למעשה את השירות המהיר והמקצועי שיש לציבור הנשים | לאומית שירותי בריאות: "לאומית שמה את ציבור הנשים בראש סולם העדיפויות שלה, לא פלא שיש ביקוש עצום להצטרף, בשם השם נעשה ונצליח" (בריאות)
ממשיכה בתנופת ההתפתחות: רבני העיר בני ברק הגרחי"א לנדא והגר"מ בן שמעון קבעו מזוזה ביחידה להתפתחות הילד במרכז הרפואי לאומית שירותי בריאות במשכנה החדש ברחוב שלמה המלך בעיר יחד עם ראשי לאומית, ראש העיר חנוך זייברט ואישי ציבור | הרבנים ציינו לשבח את השיתוף הפעולה הפורה שיש להם עם לאומית שירותי בריאות ואת העובדה שהם מגיעים להתייעצויות תכופות (חדשות בריאות)
בעקבות גבית תשלום על חניה בחניוני הקניונים מתארגנים תושבי מודיעין למאבק | לדברי המארגנים, אומנם כעת מדובר בסכום קטן אך אם הציבור ישב בשקט המחירים ימשיכו לעלות | איך זה קשור גם לתושבי העיר החרדית וכיצד אפשר לשלם 50% מהתשלום | ההנהלה: "20 דקות חינם"
התפעם מתנופת ההתפתחות: רב קהילת חסידי באיאן בעמנואל רבי מרדכי שלמה פריינד הגיע לפגישה ממושכת עם מנהל אזור ההתיישבות בלאומית שירותי בריאות, ר' צבי ברנשטוק בכדי לעמוד מקרוב אחר התפתחות הדרמטית של לאומית שהפכה לשיחת היום בעיר