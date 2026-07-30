גל תקיפות רוסי שפגע בבירה קייב ובעיר קריבי ריה גבה את חייהם של שישה בני אדם, בהם שתי ילדות קטנות. האירוע הקשה מגיע ברקע מתיחות בינלאומית גואה ושיתוף פעולה צבאי הדוק עם איראן ושיחות מדיניות דרמטיות (בעולם)
לשעבר יושב ראש הפרלמנט האוקראיני, אנדריי פארוביי, נורה למוות בצהרי שבת בעיר לבוב שבמערב אוקראינה. היורה, שירה בו מספר פעמים ונמלט מהמקום, עדיין לא נתפס, וכוחות גדולים מנהלים מצוד אחריו | בעוד טרם הוכח קשר לרוסיה, ההערכות לא רשמיות הן שמוסקבה עומדת מאחורי חיסול הדמות שתמכה בהתקרבות לאירופה (בעולם)
הרב דוד הלוי סגל (ה'שמ"ו
– ה'תכ"ז),
שנודע בשערים בכינויו
הט"ז,
שתאריך פטירתו חל בכ"ו
בשבט -
כיכר השבת עם שורות
קצרות על אחד מגדולי הפוסקים האשכנזיים
ששמו הלך לפניו בזכות חיבורו המונומנטלי
"טורי
זהב",
חייו, פועלו והשפעתו
לדורות |
"ד’ אמות של הלכה"
(יהדות ואקטואליה)
העיר לבוב קמה לבוקר קשה, לאחר מתקפת טילים חריגה בגודלה במהלך הלילה | במתקפה נהרגו ארבעה בני אדם לאחר שטילים פגעו בבניין מגורים, תשעה אחרים נפצעו | 50 דירות מגורים נחרבו ושתי קומות שלמות נמחקו | זלנסקי: "לא יישאר ללא תגובה" (בעולם)