4,104 חלקים, תיבת הילוכים בת 9 מהירויות, מנוע V8 פעיל ומתלים מתפקדים: לגו וקוניגסג חברו יחד כדי ליצור דגם ענק ומורכב של ה-Koenigsegg Sadair's Spear | ואם זה לא מספיק, הן גם בנו גרסה בגודל מלא ששברה שיא מהירות למכונית לגו ניתנת לנהיגה (רכב)
מכונית החשמלית המשודרגת והפרועה של רנו עוד לא הגיעה לכבישים, אבל גרסת הלגו שלה כבר צוברת תאוצה | דגם מעריצים שבנה המהנדס הבריטי דייב קולינס זוכה לתמיכת רנו, מתקרב ליעד הקולות הנדרש, ועשוי להפוך בעתיד לערכה רשמית במדפי LEGO Ideas (רכב)
משרד החוץ האיראני תוקף בחריפות את ענקיות הטכנולוגיה לאחר חסימת ערוץ האנימציה הוויראלי שהפך ללהיט בשירות המשטר בטהראן | בעוד באיראן זועמים על "השתקת האמת", מומחים חושפים כיצד סרטוני ה-AI הפכו לכלי נשק מתוחכם ללוחמה פסיכולוגית במערב (העולם הערבי)
במהלך תחרויות הגרנד פרי לאס וגאס 2025 הציגה קבוצת LEGO קדילאק ורודה בסגנון שנות ה־50 שנבנתה מלמעלה מ־418 אלף לבני לגו ושימשה כרכב הפודיום הרשמי - מהלך שנועד לקרב בעיקר ילדים וילדות לעולם המוטורי דרך משחק, דמיון וייצוג על המסך ועל המסלול (רכב)
האומנות והטכנולוגיה נפגשות בדגם המרהיב העשוי מ-562,000 קוביות לגו | המודל הוא תוצאה של שיתוף פעולה אסטרטגי בין ענקית הצעצועים הדנית לעולם המרוצים היוקרתי כשהוא מציע למעריצים אפשרויות רכישה לכל כיס (רכב)
אין ילד שלא מכיר את המשחק האהוב - 'הלגו', במשך השנים משחק הלגו השתדרג והפך למשחק הנמכר ביותר בעולם. מתחם לגו ענק יספק לילדכם חוויה יוצאת דופן, וכן, גם לכם ההורים. גדול יותר, מרגש יותר עם שלל פעילויות לילדים (משפחה, שיווקי)
נעמדתי מולה פעורת פה, וכמעט שצרחתי עליה בשאגת לביאה זועמת. אך בחרתי ממש ברגע להשיב לה בשקט, אמנם בשקט - אבל הרבה יותר רועם מצרחה לא מוסרית, 'אולי קצת פרופורציה תעזור לך במקרה הזה'. אמרתי בשקט! (שיעור חשוב לחיים)
אם יש משהו גרוע יותר מזרת שנתקלת בפינה של רהיט, זה לדרוך על קוביית לגו. אאוצ'. סוף סוף מישהו התעשת בחברת LEGO והחליט על ייצור נעלי בית נעימות עם סוליה שתגן על הרגל מתאונה כואבת • החדשות הרעות: יש רק 1,500 זוגות (סטייל)