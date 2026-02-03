סיף אל-אסלאם קדאפי, בנו של שליט לוב לשעבר מועמר קדאפי, חוסל בהתנקשות, כך דווח מפי גורם במשפחה, שציין כי ארבעה מתנקשים היו מעורבים בחיסול | מקור המקורב למשפחה אמר כי קדאפי "נאבק עם המתנקשים לפני שנפצע" | בדיווח נוסף נטען כי "מותו אירע בנסיבות מסתוריות" | אין עדיין מידע ודאי לגבי הגורם שאחראי לחיסול (העולם הערבי)
בטורקיה מדווחים הערב כי אבד הקשר עם מטוס פרטי שעל פי ההערכה נשא את ראש המטה הכללי של צבא לוב, מוחמד עלי אחמד אל-חדד | יחד עם הרמטכ"ל היו בכירים נוספים | המרחב האווירי של אנקרה נסגר זמנית, וכך גם נמל התעופה אסנבוגה באנקרה (תעופה)
ילד הסובל מאוטיזם שהיה נעול באותו החדר במשך עשר השנים האחרונות אותר על ידי הרשויות בלוב | הילד היה נעול בחדר קטן, המחובר ללול תרנגולות בחצר | לפי הדיווחים הוא לא ראה אור שמש מאז שנותיו המוקדמות, ומצבו הפיזי והקוגניטיבי קשה מאוד | האב טען שעשה זאת משום ש"פחד מהשקפת החברה" על בנו בעל הצרכים המיוחדים (בעולם)
אחרי עשור של מעצר מנהלי בלבנון, בית משפט בארץ הארזים הורה לשחרר בערבות של 11 מיליון דולר את בנו של שליט לוב המודח, חניבעל קדאפי | חניבעל נעצר בחשד שיש לו פרטים על פרשת היעלמותו המסתורית של אימאם שיעי לבנוני בעת שביקר בלוב ב-1978 בהזמנת אביו, קדאפי (העולם הערבי)
"טמפרטורות גבוהות", "עומסי חום קיצוניים" ועוד ועוד שמות לקטסטרופה האקלימית ששוררת במחוזותינו מתחילת השבוע, אבל זה עוד כלום לעומת מה שקורה בעולם | מהי הטמפרטורה הכי גבוהה שנמדדה בעולם והיכן? מהו המקום החם שאפילו החיידקים לא שורדים בו? וגם: מתי היה היום הכי חם בישראל? (מגזין)
בטריפולי, בירת לוב, נמשכים העימותים בין ממשלת האחדות הלאומית והממשלה היריבה כבר למעלה מיממה | בתיעודים מטריפולי שהגיעו גם בלילה וגם הבוקר, נראית תנועה ערה של כלי רכב של הצדדים הלוחמים ברחובות ונשמע ירי כבד | במדינה חוששים מהתלקחות מחודשת של מלחמת האזרחים (בעולם)
גם השנה התרחשו בעולם אירועים יוצאי דופן שפתחו מהדורות ועמודים ראשיים בכל העולם | עם סיומה של השנה, בחרנו עבורכם חמישה אירועים נבחרים שתפסו כותרות בכל רשתות התקשורת - וגם כאן בישראל | המהפכה האיראנית שבוששה לבוא והאמירה החריגה של נשיא ארה"ב על מותו של פריגוז'ין (בעולם)
הפדרציה הבין-לאומית של ארגוני הצלה מרכזיים בעולם הודיעו כי כ-10,000 בני אדם מוכרזים כעת כנעדרים לאחר שיטפונות עזים שהיכו במדינה | הבוקר עודכן מספר ההרוגים לכ-3000 | הסכרים שנפרצו גרמו להרס בניינים ותשתיות בכל האזור המוכה - 20,000 בני אדם נותרו ללא קורת גג (בעולם)
אחרי הגינויים לפרסום הפגישה בין השרה הלובית לשר החוץ הישראלי אלי כהן, ראש הממשלה נתניהו מתייחס לראשונה לסערה ועל פי הודעת לשכתו, הוא הוציא הנחייה, כי "כל פרסום של פגישה חשאית ידרוש את אישורו האישי של ראש הממשלה נתניהו" (חדשות)