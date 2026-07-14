ירון אברהם נולד למשפחה מוסלמית בלוד, נשלח בילדותו למסגדים בעזה ובחברון, ראה מקרוב אלימות שאי אפשר לדמיין, חי כהומלס ברחובות אילת, התגייס לצה"ל, ובסופו של מסע בלתי נתפס מצא את עצמו יושב בבית מדרש, מתגייר ומגדל ילדים יהודים. בשיחה מטלטלת עם אלי גוטהלף הוא חוזר אל הלילה שבו אחותו נרצחה, אל השנים במסגדים בעזה, ואל הרגע שבו יהודי זר אחד שינה את מסלול חייו. צפו (כיכר FM)
נער כבן 16 נפצע בצהריים באורח קשה מירי בשדרות חטיבת יפתח בלוד. כוחות מד"א שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול מציל חיים ופינו אותו לבית החולים "שמיר" כשהוא בהכרה מעורפלת. המשטרה פתחה במצוד נרחב שבמהלכו נעצר חשוד אחד, כאשר הכיוון המרכזי שנבדק הוא "משחק בנשק" קטלני בתוך מקלט שכונתי, זאת לצד בחינת רקע פלילי אפשרי (בארץ)
בתום חקירה מאומצת של שוטרי מחוז מרכז, הוגש כתב אישום חמור נגד קטין תושב לוד שרצח ביריות אדם מבוגר שיצא מביתו לעבודה | בתיעוד שנחשף נראה הרוצח נמלט מהזירה, כאשר המשטרה הצליחה לשים את ידה על האקדח ששימש לביצוע הפשע במסגרת סכסוך דמים בין משפחות | צפו (משפט)
סיכול בשידור חי: במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד | צפו (צבא וביטחון)
במהלך פעילות של כוחות המשטרה בלוד כחלק מהמאמץ המתמשך למיגור תופעת סחיטת דמי החסות (פרוטקשן), פתח אחד החשודים באש חיה לעבר הלוחמים וסיכן את חייהם באופן מיידי | המסתערבים הגיבו בירי מדויק לעבר מקור האש וניטרלו את החשוד (משטרה)
במטרה לחזק את שיתופי הפעולה בין המשטרה לקהילה החרדית בעיר לוד, מפקד התחנה בעיר נפגש עם הרב ברוך בועז יורקוביץ, רב קהילת חב״ד בלוד, בהשתתפות רב מחוז מרכז הרב שמואל ארליך | סוכם על הירתמות הקהילה למהלך גיוס והקמה של יחידת סיור חרדית ייעודית בתחנה (חרדים, משטרה)
לאחר שהוסרה הרחבה של מבנה לא חוקי בשכונת 'אחיסמך' בלוד שהיווה סכנת נפשות, הושגו הבנות להסדרת מבנה קבע ומתחם זמני בטיחותי | סגן ראש העיר ויו"ר ש"ס המקומית בני סיתאלכיל, שליווה את הקהילה ברגעי הכאב: "מודה לראש העיר יאיר רביבו על האוזן הקשבת והנכונות למצוא פתרון מכובד ובטוח" (חרדים)
"תפס חיזוק" - דרעי נעלם והסיבה מפתיעה לא פחות | אכלנו את הדגים המסריחים ואנחנו מקבלים מכות - האם נגורש מהעיר? | כמו פילים בחנות חרסינה: התנהלות שערורייתית של המשטרה במתחם ישיבת גרודנא | תושבים בלוד מאשימים את העירייה: "חזרנו לתקופות אפלות" | פרשיית ההונאה במגזר: המשטרה עצרה חשודים נוספים (מעייריב)
מחזה אימים בלב שכונת אחיסמך בלוד, בשעה 04:00 לפנות בוקר, כוחות מתוגברים מלווים בדחפורים פשטו על בית המדרש בראשות הגאון רבי יעקב אביטן ובנשיאות גאב"ד עמלי התורה הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני • ארון הקודש הושפל, ספרי קודש התגוללו בעפר ותושבים הקיצו לקולות נפץ ובכי • העירייה טוענת לסכנה הנדסית, הקהילה זועמת: "אכיפה בררנית ומרושעת נגד ציבור האברכים" | תיעוד מזעזע (חרדים)
צעיר נרצח בלוד על ידי רעול פנים אוחז נשק ארוך, שנצפה יורה באין מפריע על רכב שעומד על אי תנועה בצומת מרכזי | בתיעוד חדש שפורסם בשעות האחרונות נראה היורה כשהוא מזנק לכאורה מתוך רכב נוסע, שניות לפני התקרית (בארץ)
קוף, שאחריו התנהל מרדף בימים האחרונים באזור רמלה ולוד, נדרס למוות בכביש 40 | מדובר בקוף גנון ירוק צעיר שהוברח לישראל | ברשות הטבע והגנים מציינים כי מדובר בקוף הגנון הירוק ה-62 שנמצא בארץ מאז מרץ 2025 - אז הוברחו לארץ עשרות קופים וכמה גורי אריות, ככל הנראה באמצעות רחפנים מירדן או ממצרים (בארץ)