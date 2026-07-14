המוני חסידים ואנשי מעשה פקדו במהלך שבוע האחרון את עיירת לודמיר שבאוקראיינה, לרגל הילולת הרה"ק רבי שלמה מקרלין זי"ע • בין ההמונים נצפו האדמו"רים מזוועהיל וקודינוב • צפו בתיעוד מרהיב מכל יום ההילולא, מהחסידים אשר נסעו לציון בכרכרות רתומות לסוסים כמו בשנות קדם, ומסעודת ההילולא (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה הגיעו לעיירת לודמיר שבאוקראינה לרגל יום ההילולא ה-233 של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע | במהלך יום ההילולא נערכו מעמדי הוד בחצה"ק של הצדיק | עגלות רתומות לסוסים הסיעו את המתפללים בין מתחמי
האירוח לציון הקדוש | צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
בראש קבוצה של חסידים שתרמו סכומי עתק, פקד האדמו"ר מטשרנוביל את הציון הקדוש של זקנו הרה"ק רבי שלמה מקארלין בעיירת לודמיר שבאוקראינה, ביום ההילולא כ"ב תמוז | בהגיע האדמו"ר סמוך לאוהל, נשאר לעמוד בחוץ ולא נכנס פנימה לתפילה (חסידים)
המוני עם סגולה פקדו את ציונו של פועל הישועות הרה"ק רבי שלמה מקרלין הי"ד זיע"א הטמון בעיר לודמיר שבאוקראינה, לרגל יומא דהילולא דיליה | החסידים חזרו במנהרת הזמן, לעיירה הציורית של פעם, והעתירו בתפילה למען החשת ישועה כמו בחיי חיותו של בעל ההילולא | צפו בגלריה מסכמת (חסידים)