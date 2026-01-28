האם רבקה, ספדה לבנה הרך שלום סגינר ז"ל בן ה-4 שטבע בסוף שבוע שעבר בבריכה במקסיקו • "צדיק שלי, קדוש שלי, טהור שלי, השם אוהב אותך. איזה צדיק אתה. זכיתי להיות אמא שלך. תודה רבה שבחרת בי להיות האמא שלך" | צפו בתיעוד (חדשות חרדים)
ראש הממשלה, נשיא המדינה וכל הצמרת הפוליטית, חולקים בשעה זו כבוד אחרון ללוחם רן גואילי הי"ד, שגופתו הוחזרה אלינו בדרך נס | מסע הלוויה נפתח בהספדים של בני המשפחה ולאחר מכן של נשיא המדינה, ראש הממשלה ועוד | תיעוד וסיקור (בארץ)
המונים ליוו הבוקר
את סגן הדר גולדין למנוחות,
לאחר שהושב לישראל
בתחילת השבוע,
אחרי 4,118
ימים שהוחזק בשבי חמאס | האב שמחה גולדין בדברי ההספד: "בסידורו של הדר - הוא נשא תמיד את התפילה 'אדרבה, שנראה כל אחד את מעלת חברו ולא חסרונם' | "כִּי דַם עֲבָדָיו יִקּוֹם" (חדשות, בארץ)
בתו של הקדוש הרב לוי יצחק פש הי"ד, שנרצח בפיגוע בצומת רמות, שיחזרה בשיחה עם 'כיכר השבת' את הרגעים הקשיים שעברו על המשפחה, החל מהרגע שעודכנו על הפיגוע הרצחני ועד הקדיש האחרון בבית הקברות | "היינו מבוהלים וכולנו מתקשרים אליו, והוא לא עונה - ואז בסוף ענו לנו, ואמרו שהוא נפצע והוא בבית חולים; הרופא אמר שניסו לעשות הכול ושאיבדנו אותו" (חדשות)
המונים ליוו היום למנוחת עולמים, את הגאון רבי אליעזר דן דרבקין זצ"ל, ראש כולל 'תפארת ישראל' ורב בית הכנסת 'שבת אחים - אהל יעקב' • מסע ההלוויה יצא מביתו ברחוב מימון בב"ב לבית העלמין של נציבי ישיבת פוניבז' • במהלך ההלוויה הספידוהו כהלכה רבנים רמי מעלה (חרדים)
המונים השתתפו במסע הלוויה המצמרר של התינוק רביד חיים הי"ד - בנה של הנרצחת צאלה גז הי"ד | רביד חיים נטמן לצד אימו בהר המנוחות בירושלים | אביו חננאל גז זעק: "ראש הממשלה - איפה אתה? ביקשתי ממך לבוא לשבעה, אנחנו ממש חיים בעולם הפוך" | כזכור, צאלה ז"ל נרצחה על ידי מחבל ערור סמוך ליישוב ברוכין, בזמן שעשתה את דרכה לחדר הלידה (בארץ)
שרי הממשלה עודכנו, כי הלוויתו של עודד ליפשיץ ז"ל, תתקיים ביום שלישי בקיבוץ ניר עוז | עודד הי"ד, היה מדור מיסדיו של הקיבוץ | משפחת ביבס הודיע לשרים כי היא אינה מעוניינת, בהשתתפות נציג ממשלה בהלוויה (חדשות)
אלפים מתושבי בני ברק, והמוני תלמידי ובוגרי ישיבת 'נחלת הלויים' ליוו היום למנוחת עולמים את הגה"ח ר' חיים אהרן רפפורט זצ"ל, מרבני הישיבה, ומחשובי רבני חסידות סטריקוב | ראשי הישיבה הספידוהו כהלכה, ולקראת שקיעתה של חמה נטמן לקול בוכים בבית העלמין של נציבי ישיבת פוניבז' בבני ברק (חרדים)
תחת גשם עז, ובקור הירושלמי, ליוו אמש (שני) אבלים וחפויי ראש אלפים למנוחת עולמים את הגה"צ המשפיע הדגול רבי שמעון ישראל שפירא זצ"ל מגדולי רבני ומשפיעי חצה"ק ברסלב | מסע הלוויה יצא מה'שול' המרכזי של ברסלב בשכונת 'מאה שערים', אל עבר מרומי 'הר הזיתים' שם נטמן לקול בוכים בשעות הקטנות של הלילה | כפי מנהג בית ברסלב, לא נשאו כלל הספדים אחריו, רק אמרו 3 פרקי תהילים, וקטע מהסליחות ליום תשעה באב על הסתלקות צדיקים (חסידים)
לבושים בבגדי שבת ליוו המונים באנטוורפן למנוחות ביו"ט שני 'שמחת תורה' את המלמד הוותיק הרה"ח רבי מרדכי שרייבר ז"ל מחשובי חסידי גור והוא בן 74 בפטירתו אחר שנות חולשה | נכרי הסיע את אנשי ה'חברה קדישא' למעמד הקבורה ב'הולנד' (דיין האמת)
המנהיג העליון של איראן, שהתחחיב לנקום נקמה ישירה בישראל בעקבות ההאשמה - לפי פרסומים זרים, כי היא זו שרצחה את המחבל באדמת איראן, הוא זה שמוביל את התפילות בהלוויה הגדולה, שהחלה הבוקר בטהרן בטקס אשכבה | גופתו של הנייה תועבר בסיום הטקסים באיראן לקטאר, ושם הוא ייקבר | כל הפרטים (חדשות)
הצטרפות הספרדים לעצרת העדה החרדית והפלג | בגיל 66 - האדמו"ר מקאסוב נפטר | המאבק של האדמו"ר מויז'ניץ בשוואנצונעס | לקראת ההילולה - צו סגירה לציון התנא בגליל העליון | מתקפת הראשל"צ על שופטי הבג"ץ | תפילות לרפואת רבה של באר שבע (מעייריב)