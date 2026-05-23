המנהרות באספהאן הפכו לכספת תת-קרקעית בלתי חדירה, המאחסנת את רוב מלאי האורניום המועשר. צילומי לוויין חושפים כיצד טהרן קברה את האתר, בעוד הבית הלבן בוחן תוכנית קומנדו חסרת תקדים לחפירה תחת אש. כל הפרטים. האם החומר נגיש או קבור לצמיתות? (בעולם)
צילומי לוויין חדשים של המכון לביטחון ומחקר בין-לאומי חושפים תנועות חשודות באתר הגרעין התת-קרקעי של איראן בהר הפיקאקס, כך לפי דיווח ב-12 | מהתיעוד עולה כי ב-22 באפריל נחסמו חלקית שני פתחי מנהרות מזרחיים באמצעות ערימות עפר גדולות. המהלך נועד ככל הנראה למנוע גישה של כלי רכב לתוך המתחם הממוקם דרומית לנתנז (חדשות)
תחקיר ה"פייננשל טיימס" חושף כי איראן רכשה לוויין ריגול סיני מתקדם ששימש לניתוח פגיעות טילים במבצעי "כלביא" ו"שאגת הארי". למרות הכחשות בייג'ינג, בישראל חוששים שטהראן משפרת את דיוק הפגיעה במטרות אסטרטגיות באמצעות המעקב מהחלל (בעולם)
מפציצי B-2 חמקנים חדרו את מערכות ההגנה האיראניות ופתחו את הדרך למפציצי B-1B שהשמידו מתקני טילים בליסטיים • גנרל קיין: 'היכולת להכות מבסיסי הבית משנה את כללי המשחק' | המבצע שהוכיח את עוצמת חיל האוויר האמריקאי (מלחמה עם איראן)
יחידת סייבר אוקראינית ביצעה מבצע הטעיה מתוחכם נגד כוחות רוסים שחיפשו לשחזר חיבור ללווייני Starlink, אספה מהם אלפי פרטי מידע רגישים ואף גרפה כמעט 6,000 דולרים - כסף שהועבר למאמץ המלחמתי האוקראיני (טכנולוגיה)
חשש כבד באירופה כי לווייני הריגול הרוסיים לוץ’-1 ולוץ’-2 יירטו אותות מלפחות תריסר לוויינים אירופיים | הלווינים עשויים לספק למוסקבה מידע רגיש על שליטה בלוויינים, ואף לאפשר שיבוש או השפעה על פעולתם (בעולם)
הכוחות המזוינים של רוסיה חשפו יוזמה חדשה במסגרתה יחידות פרשים יצויידו במסופי לוויין ומערכות מצלמות |קטעי וידאו שפורסמו מראים חיילים רוסים רכובים על סוסים מצוידים במבנים ממתכת המוחזקים על גבם, שנושאים אנטנות לוויין ומצלמות (בעולם)
לוויין חדש ששוגר לחלל מציג יכולת מעקב חסרת תקדים אחר חיות בר ברחבי העולם | המיזם הבינלאומי ICARUS, שנועד לעקוב בזמן אמת אחרי אלפי בעלי חיים – מיונקים ועד חרקים – חוזר לאחר השהיה של שלוש שנים עם לוויין חדש, קל ויעיל יותר (בעולם)