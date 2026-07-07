במהלך טיסה שגרתית מעל חופי הוואי המרהיבים, הבחין טייס מסוק במשהו חריג ורחב ממדים שנע מתחת לגלים | המחשבה הראשונה הייתה שמדובר במפגש טבע מרגש, אך המציאות שהתגלתה הייתה שונה לחלוטין ומפתיעה הרבה יותר (חדשות בעולם)
תיעוד נדיר ויוצא דופן באיכותו שפורסם ברשתות החברתיות חושף קרב אדירים בין שני ענקי המצולות המסתוריים | מומחים ימיים שניתחו את הסרטון מאשרים כי מדובר בצילומים אותנטיים המציגים את הדיונון הענק אחוז בין לסתות הלווייתן (חדשות בעולם)
טכנולוגיה חדשנית משנה את עולם חקר הלוויתנים - מדבקות GPS ומצלמות מוצמדות לגופם בעזרת רחפנים, ללא מגע שמסכן את החוקרים | השיטה החדשה כבר מיושמת ברחבי העולם ומספקת הצצה חסרת תקדים לחייהם של הענקים מתחת לפני הים (טכנולוגיה)
תגלית במכון וודס הול שבקייפ קוד: הארכיון חשף תיעוד נדיר של שירת לוויתן גיבן (הקרוי גם גדול-סנפיר), שהוקלטה בים הפתוח עשרות שנים לפני שנודעו שירי הלוויתנים לציבור | החוקרים: "חלון נדיר לצליליו של עולם ימי שכמעט נעלם" (בעולם)
מחקר חדש מגלה שלווייתני נרבל ("חדקרן ים") פוגעים באופן חוזר ונשנה במכשירי הקלטה שהוצבו במעמקי פיורד גרינלנדי, לעיתים עשרות פעמים ביום | החוקרים תיעדו מאות מקרים של מגע, חיכוך וצלילים המזוהים אצל הלוויתן עם ציד, ומעלים את השאלה האם מדובר בסקרנות, בלבול או אולי במשחק (בעולם)
מחקר חדש שפורסם השבוע חושף: הלווייתנים המזיפתיים לא רק משמיעים נקישות, אלא גם מחקים דפוסי תנועה ושילובי תנועות המזוהים עם דיבור אנושי | הממצאים המהפכניים מציבים את פענוח "שפת הלווייתנים" צעד משמעותי קדימה, ועשויים לשנות את הבנתנו את הקשרים והאינטליגנציה בעולם החי הימי (בעולם)