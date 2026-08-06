כמה שוקל הציוד שחיילים סוחבים על הגב | למה בני הנוער של היום קורסים תחת המשא, ומהם חוקי הברזל שישאירו אתכם בכושר שיא בכל גיל | מייסד "קל בקרב" עושה סדר בהיררכיית הסיירות, מפרק את "שוק הבשר" של המיונים, ומסביר מדוע חטיבת "חשמונאים" משנה את חוקי המשחק (תהיה בריא)
באולם קהילתי בדטרויט, בין אזורי תעשייה למסעדות מזון מהיר, מתרחש מופע שנדמה כי נלקח היישר מסרט מדע בדיוני | ליגת הקרבות האינטראקטיבית (ICL) מקיימת אירועי "רובו-וור" (Robowar) – קרבות זירה בהם "גלדיאטורים" ממתכת בגובה של כמעט שלושה מטרים נלחמים ויורים קליעים מתפוצצים | אך מאחורי ההרס, האקשן והמכונות הענקיות מסתתרת מטרה חינוכית ומפתיעה לא פחות (טכנולוגיה)
בגיל 22 הוא רץ למועצה וגרף הישג חסר תקדים, היום בגיל 25 הוא מנהל ארגון לאומי שנלחם על הנפש של הלוחמים בשטח • אברהם יחזקאל, צעיר חרדי, בריאיון חשוף לאלי גוטהלף על הפוליטיקה המלוכלכת, הפער בעולם הישיבות והמשימה להציל את "השקופים" של המלחמה: "הקרב האמיתי של הלוחם מתחיל כשהוא פושט את המדים". (כיכר FM)
יוחנן חייט, בנו של ראש ישיבה, מוסר שיעור ואב לארבעה, הגיע לאולפן 'דבר ראשון' ופתח את הכל על חטיבת 'חשמונאים' • מהרוחניות בשטח, דרך הסינון הקפדני ועד מי הם אלו שבאמת מגיעים לחטיבה • וגם, השאלה הקשה מכל: "איך אשתך נתנה לך לעזוב את הבית לחצי שנה?" • צפו בראיון המלא (דבר ראשון)
במכרז ענק ורווי מתחים מול ענקיות טכנולוגיה, קטפה "סילינקסקום" הישראלית חוזה בשווי מיליוני דולרים • האוזניות הטקטיות המתוחכמות יאפשרו ללוחמים לתקשר בלב רעשי המלחמה, תוך הגנה אקוסטית מקסימלית • כך הופכת חברה מהמרכז לשחקנית מפתח באסטרטגיית ה"לוחם המחובר" של צבאות המזרח (בעולם)
לוחם ביחידה מיוחדת של צה"ל נשכח בשבוע שעבר במשך כ-40 דקות בבית בקבטיה שבצפון השומרון, במהלך פעילות מבצעית | בתחקיר של מפקד היחידה ומפקד חטיבת הקומנדו, עלה כי החייל נשכח לאחר קבלת דיווח שגוי על הימצאות כלל הלוחמים בצוות | התחקיר קבע כי מדובר באירוע חמור (צבא)
ראש חטיבת תכנון ומנהל כח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, הצהיר בוועדת המשנה לכוח אדם בכנסת כי יש להרחיב את בסיס המשרתים. הצבא זקוק ל-12 אלף חיילים נוספים, כאשר כ-6,000-7,000 מתוכם לוחמים. טייב הזהיר כי בינואר 2027 צפויה נפילת סדכ"ה משמעותית, וקרא להיערך בחמש השנים הקרובות לשירות של 36 חודשים ו-70 ימי מילואים בשנה.
פרשת שדה תימן ואירוע הפצ"רית, עורך דינם של הלוחמים מכוח מאה בריאיון סוער באולפן| חשיפה: המחבל שוחרר לעזה, לקראת זיכוי מלא | משווק גלאי המתכות מבטיח מאה אלף שקל למי שימצא את הסלולרי שנזרק בים | וגם: מכה לעולם השידוכים בעיר החרדית וסגירת מעגל כואבת לטנקיסטים בבית הלבן (דבר ראשון)
הרמטכ״ל אייל זמיר, קיים סיור והערכת מצב ברצועת עזה, יחד עם מפקד פיקוד הדרום, ובכירים נוספים | זמיר: ״ההישגים שלכם בשטח במסגרת מבצע ׳מרכבות גדעון׳, הם שמקדמים את הכרעת חמאס ומייצרים את הפוטנציאל לעסקת חטופים״ (צבא)
שלושה לוחמים הודיעו למפקדם כי הם לא יכנסו לרצועת עזה, ברקע הגיוס הנרחב של לוחמי המילואים להמשך הלחימה, במסגרת במבצע "מרכבות גדעון" ברצועה | הלוחמים טענו כי הם מסרבים לחזור ללחימה בטענה של שחיקה קשה | בצה"ל העמידו אותם לדין - וכבר כעת הם מרצים עונש מאסר (צבא)
היום בתכנית 'דבר ראשון': תיעוד בלעדי מאימון הלוחמים במודיעין עילית | זעקת האבא שבנו סובל מהשמנה על כמות הממתקים המחולקים בבית הכנסת| נתונים מטרידים בנושא עישון בחורי ישיבות | טריק פשוט לגרום לזולת לאהוב אותנו | מילה טובה על השר שלא מצליח להביא ביטחון לאומי בשום תחום | התהפכות המשאית שהפכה לאסון אקולוגי | הכלב של רשות המיסים (דבר ראשון)
לוחמי כוח 100 תובעים את עיתונאי חדשות 12, גיא פלג, על סך של 1.5 מיליון ש"ח בטענה כי פרסם כתבה מכפישה, בנוגע למה שהתרחש במתקן שדה תימן | עורך הדין של הלוחמים מסר: "בכוונתנו לזמן את גיא פלג לביהמ"ש, ולהפריך את טענותיו אחת לאחת" (חדשות)