פרס אחד גדול, שני זוכים מאושרים: "מודה לאלוקים על הזכייה הזו", אמרה הזוכה הראשונה – תושבת הצפון בשנות ה-30 לחייה שכעת תבחן מה לעשות עם הכסף להמשך דרכה המקצועית | הזוכים הנוספים, בני זוג בשנות ה-70 לחייהם אמרו: "עכשיו נוכל לעבור לגור ליד הילדים" (כלכלה)
ריצ'רד מאוהיו שבר את כל חוקי ההסתברות וזכה בלוטו פעמיים בפחות מחודש | אך בזמן שהפנטזיה חולמת על מותרות וכרטיס יציאה לחופש, המציאות מנחיתה אגרוף לבטן: הנס הסטטיסטי הזה יממן בסך הכל גג רעפים חדש | ניצחון נדיר על השיטה, שמסתיים במאבק ההישרדות הבנאלי של מעמד הביניים (בעולם)
זה אולי נשמע לא טוב, אבל הימים בהם האשפה מקבלת חַיּוּת הם השבועות של ערב פסח | מה לא נזרק לשם? בגדים, ריהוט, מוצרי חשמל, ובעצם כל דבר שרק רוצים להיפטר ממנו - ומוצא את דרכו אל פח האשפה הקרוב | בין הדברים שמושלכים, לעיתים נזרקים בחוסר ידיעה אוצרות יקרים לבעליהם | יצאנו בעקבות האוצרות היקרים שנזרקו ונמצאו במטמוני האשפה - בארץ ובעולם (מגזין)
קבוצה של 21 חברים תושבי בלגיה גרפה את הפרס הראשון בהגרלת הלוטו האירופית לאחר שהשקיעו סכום קטן בטופס משותף | הזכייה הגבוהה צפויה לשנות את חייהם של המשתתפים שחגגו את המאורע במפגש משותף - כך הם הגיבו (מעניין)
נס בארקנסו: כרטיס בודד גרף את הפרס השני בגודלו בתולדות הלוטו האמריקאי - 1.82 מיליארד דולר, לאחר רצף היסטורי של 46 הגרלות ללא זוכה | הזוכה המאושר יוכל לבחור כעת בין מענק מזומן חד-פעמי לבין תשלום הפרס המלא כקצבה לאורך 29 שנים (חדשות בעולם)
שנתיים לאחר שטיל פגע ישירות בביתו, והוביל לפינוי ממושך ולתקופה לא פשוטה עבור משפחתו, המזל האיר לו פנים | בימים האחרונים הגיע לבית מפעל הפיס הזוכה המאושר בלוטו ב-24 מיליון ש"ח | "ב־7 באוקטובר נפל טיל ישירות על הבית. אני והמשפחה היינו מפונים במשך מספר חודשים, משפחה אחת בחדר מלון | זו לא הייתה תקופה קלה בכלל, לא לי ולא לאף אחד מבני משפחתי", הוא משתף
הערב יוגרל פרס הפאוורבול השביעי בגודלו בהיסטוריה של המשחק | כידוע, זוכה יחיד בפרס יכול לבחור בין תשלומים על מלא הסכום או כמחציתו בתשלום חד-פעמי | מזה כבר 40 הגרלות רצופות לא היה זוכה יחיד - מה שהעלה את סכום ההגרלה לשיא (בעולם)
יומיים לאחר ההגרלה שנערכה ב־25.11.25, הגיע לבית מפעל הפיס תושב הצפון, בשנות ה־30 לחייו, שזכה בפרס הראשון בדאבל לוטו בסכום של 30 מיליון ₪ | הזוכה, שהפך לאחרונה לאב טרי, סיפר בהתרגשות כי הזכייה הגיעה בדיוק בזמן: “ילד הוא ברכה, והרגשנו שזה עוד אור גדול שנכנס לבית”
נתניהו "אם אני צריך לבחור בין ניצחון על אויבינו לבין תעמולה רעה נגדנו – אני בוחר בניצחון" |תיעוד ההרס - כטב"ם חות'י פגע באולם הנוסעים בשדה התעופה רמון | ושוב זה קורה רוסיה פתחה הלילה במתקפה | שני אמריקנים זכו יחד בפרס ענק בלוטו כ־1.8 מיליארד דולר | כלה ניסתה להטביע את חמותה בת ה־69 | ליקוי ירח |תחזית | תיעוד קיצוני יומי | צפו