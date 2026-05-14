יצרנית הרכב הבריטית זונחת את האסטרטגיה החשמלית המלאה לטובת גישה רב-ערוצית הכוללת מנועי בערה פנימית | דגם ה-"Type 135" יחזיר את מנוע ה-V8 למותג לראשונה מזה שני עשורים וישלב טכנולוגיה היברידית מתקדמת עם השראה מה"אספרי" המיתולוגית (רכב)
השנה, אנחנו לא אופות עוגות גבינה וקינוחים לחג. השנה אנחנו יוצרות אומנות במטבח: אומנות אמיתית לא קורית בסטודיו או נוצרת בעולם ששמור ליוצרים ואומנים יחידי סגולה. אומנות אמיתית היא לקחת את חומרי הגלם הטובים ביותר, ליצור ללא גבולות ולתת לדמיון להשתחרר וליצור אומנות חדשה דווקא בתוך המרחב הקיים והמוכר (אוכל ומתכונים)
יש משהו בשילוב בין המרירות של האספרסו למתיקות הקרמלית של הלוטוס שפשוט עובד בכל פעם מחדש. בתוכנית "מבשלים בכיכר", אושרית אברגיל לוקחת את החיבור הזה צעד אחד קדימה עם קרם מסקרפונה עשיר במרקם קטיפתי, שמתיישב בול על עוגיות ספוגות בקפה. זה קינוח שמכינים בכמה דקות, בלי להפעיל תנור, והוא נראה כאילו יצא מויטרינה של קונדיטוריה. אם אתם מחפשים את הביס המושלם לסגור איתו את סעודת החג - זה בדיוק זה (אוכל ומתכונים)
פורים כבר ממש מעבר לפינה, והריח המשכר של מאפים טריים מתחיל למלא את הבית - אבל השנה, אוזני ההמן שלכם הולכות לגנוב את ההצגה. אושרית אברג'יל מגיעה ל"מבשלים בכיכר" עם מתכון מושחת לבצק פריך שנמס בפה, במילוי קרם לוטוס עשיר שפשוט אי אפשר להפסיק לזלול. קבלו את הביס המושלם למשלוח המנות שלכם: זהוב, קריספי וממכר ברמות אחרות (אוכל ומתכונים)
אין דבר שמסיים ארוחה מתוקה יותר מקינוח שמצליח להיות גם קרמי, גם קראנצ’י וגם ממכר - וכל זה בלי לעבוד שעות במטבח. מורן פינטו לוקחת את עוגיות הלוטוס ביסקוף האהובות ומחברת אליהן קרם קפה עשיר וממרח לוטוס ביסקוף נמס, והתוצאה היא מוס חלומי שנראה כאילו יצא מקונדיטוריה יוקרתית - אבל מוכן בבית בכמה שלבים פשוטים (אוכל ומתכונים)
והנה הגיע החג הזה של עוגות הגבינה המיתולוגיות מבית סבתא שמלוות אותי מידי שנה בשנה, החג שבו לאכול גבינת שמנת הופך לחלק ממצוות היום. אין ספק שמעבר לשמחת קבלת התורה, החלק הקולינרי הופך את חג השבועות לחביב ואהוב במיוחד (אוכל ומתכונים)
בעוד לוטוס מתמקדת בייצור רכבי SUV בסין, רכב הקונספט החדש שלה מנסה להזכיר לעולם את מורשת החברה: רכב ספורט קל משקל, מתוחכם טכנולוגית ופורץ דרך | האם התיאורי 1 מצליח לגשר בין המסורת המפוארת של היצרן הבריטי לבין דרישות העידן החשמלי המודרני? סיקור מיוחד (רכב)
יצרנית המכוניות הבריטית המיתולוגית, שהתחייבה בעבר למעבר מלא לחשמל עד 2028, מצטרפת למגמה הגוברת בתעשיית הרכב של עדכון תוכניות החשמול בעקבות שינויי השוק | החברה חשפה מערכת הנעה היברידית-נטענת מתקדמת שתציע טווח נסיעה של מעל 1,100 ק"מ ויכולות טעינה מהירות במיוחד, במטרה להרחיב את קהל היעד של דגמיה החדשים ולשפר את מצבה העסקי (רכב)