יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)
ערב סוכות עם יוסי עבדו והרב חיים פוקס: איך בניית הסוכה עצמה מתקנת, למה הידור בארבעת המינים מחנך לדורות, ואיך כיסא לאושפיזין ונר קטן פותחים שערי חסד עד הושענא רבה | סגולת הרימונים שהופכים לליקר ולסגולה לרפואה | וגם: איך מתכוננים כבר מעכשיו, מהיום הראשון של חג הסוכות, לחג החנוכה? (סוכות)
למה לולב אחד מזנק ל-300 ש"ח בעוד אחרים עולים גרושים? מהי תיומת? איך בוחרים אתרוג ומהו הזן החדש 'חזון איש - מרוקאי'? ולמה ההדס של רש"י - מעלה את המחיר? | במשדר חגיגי ומיוחד לכבוד חג הסוכות בהנחיית יוסי עבדו, רבנים ומגדלי ארבעת המינים חושפים את הסודות מאחורי הקלעים ומגלים את כל הטיפים בדרך לקנייה מהודרת של הלולב, האתרוג וההדסים • צפו (חג הסוכות)
אתרוג שנקלף מתי אין דינו כחסר | ניטל הפיטם האם תמיד האתרוג נפסל | נקודה שחורה פוסלת מרחוק או מקרוב | ובאיזה אתרוגים יש חשש של הרכבה | נחלק הלולב במשהו מה הדין וכיצד נזהה לולב היבש | | הלכה ואקטואליה "מבית מדרשו של הרב וואזנר" | 'כיכר השבת' עם כל ההלכות הנחוצות (יהדות)
תיעוד מרהיב ממעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | על שולחן ראש ישיבה הונחו ג' המינים מתוך ארבעת המינים לחג הסוכות, וראש הישיבה בחר לעצמו סט מהודר, וזאת לאחר שבדק מקרוב אחר אתרוג נאה, הדסים מהודרים, ולולב לברכה עבור החג (חרדים)
תיעוד ב'כיכר השבת': הזמר והיוצר שלומי שבת הגיע אמש (חמישי) לתפילת שחרית בסוכת הנגיד שמוליק הלפרין בבני ברק יחד עם כוכב הרשת שוקי סלומון ואיש 'כיכר השבת' איציק אוחנה, לאחר התפילה ונטילת ארבעת המינים הוא פצח איתם בשירה מרגשת של: "קה אכסוף נועם שבת" • צפו (ברנז'ה)