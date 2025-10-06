שעות ספורות קודם שירדו אורחא דמהימנותא לסוכה, הצלם אלעזר פיינשטיין חדר בעדשתו הרגישה אל תוך חדריהם של גדולי ומאורי הדור, ומגיש תיעוד נדיר ומשובב לב | בפנים מאירות ובנהרה של קדושה ושמחה, נצפו גדולי ישראל בודקים בעיון רב את האתרוגים והלולבים שהובאו לפניהם, מתוך אהבת מצווה טהורה |על שולחנם נראו עשרות אתרוגים, כיצד עיני הקודש סוקרות כל פרט, כל נקודה, כל נגיעה, עד שנבחר המובחר שבמובחר |צפו בגלריה המרהיבה, רגעים של אור, דיוק, ויראת שמים (חרדים)
בערב שבת וחג יצא ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, למעמד שריפת חמץ ברחובה של עיר. ראש הישיבה שרף בין השאר את ה'עשרה פירורי חמץ' שאסף ביום אור לי"ג ניסן, וכמה לולבים שהשתמש בהם בימי חג הסוכות (חרדים)
לאחר שנים בהן יובאו לארץ עשרות אלפי לולבים ממצרים, לראשונה השנה לא יתאפשר השנה ייבוא של לולבים מאל עריש המצרית, וזאת בשל המתיחות בין המדינות וגל הטרור הפוקד את אזור סיני. הדבר צפוי להביא לכך שבשוק הלולבים יימכרו השנה לולבים מגידולים מקומיים בלבד
צה"ל אסר את העברת עשרות-אלפי לולבים מעזה לישראל. יו"ר ש"ס אלי ישי פנה בימים האחרונים לשר הביטחון אהוד ברק וביקש את התערבותו. השר ישי הסביר כי מדובר פה בדבר משמעותי עבור היהדות כולה. לבסוף נאות צה"ל לאשר את העברה החריגה. כעת, הכדור בידי הפלסטינים. חשיפה (בארץ)
בעקבות המתקפה על שגרירות ישראל בקהיר, חשש מפני משבר בייבוא הלולבים מאזור אל-עריש המצרית, ומחסור אפשרי בשוק הלולבים. אחרי אירועי הימים האחרונים בקהיר, והברחתו הבהולה של השגריר והסגל הדיפלומטי הישראלי, הביאו להחלטה של השלטונות המצריים לעצור את הליכי הייצוא מתחומה
האם קניית לולב מעזה הינה ´מצווה הבאה בעבירה´, והאם פתיחת שערי רצועת עזה ליבוא לולבים לארץ מהווה למעשה מימון לטרור? אם התשובה תלויה בח"כ בן ארי מהאיחוד הלאומי, התשובה חיובית בהחלט. "יבוא הלולבים מעזה זוהי מצווה הבאה בעבירה" (בארץ)
בשל המחסור בלולבים והחשש מקרטל סוחרים העלול לגרום לעליית מחירים ניכרת בשוק הלולבים, התערב השר לשירותי דת יעקב מרגי ופנה לשר הביטחון ברק בבקשה לאשר ייבוא לולבים מרצועת עזה לישראל לרגל חג הסוכות. ברק אישר זאת, והמחירים יוזלו (חדשות)