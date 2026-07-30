צעד חסר תקדים בגולדרס גרין: רבני השכונה הורו שלא לפתוח את תלמודי התורה ובתי הספר כל עוד ישנם עשרות תלמידים ללא מקום • "ידענו שזה כרוך בביטול תורה, אך הרי זה עת לעשות לה'" • בתגובה: הנהלת אחד המוסדות הודיעה על התפטרות והעבירה את המפתחות לרבנים • המכתבים המלאים (חרדים)
אוהדי קבוצת הכדורגל של נבחרת מרוקו יצאו למהומות בלונדון ובהאג אחרי ההפסד לנבחרת צרפת במונדיאל | במהלך העימותים האלימים עם כוחות המשטרה המקומיים, קראו המוסלמים הכובשים את ערי אירופה קריאות מחרידות של עידוד ארגוני הטרור ולהשמדת העם היהודי כפי שהיה בתקופת השואה האיומה (בעולם)
בית המשפט הרשיע אישה בתקיפה חמורה, לאחר שהתנפלה בצעקות ובאלימות על ילדים יהודים מחוץ לבית ספר, ולאחר מכן תקפה פיזית אב לילדים שניסה לגונן עליהם | הורשעה בשורה של סעיפי תקיפה והתנהגות גזענית, וגזר דינה יינתן בהמשך (בעולם)
בחצה"ק דושינסקיא בלונדון חגגו השבוע את מסיבת החומש למחזור השני של הת"ת הייחודי, שמסרב לקבל אגורה מתקציבי השלטונות בבריטניה • הצצה לפירות של המוסד שמונה כבר למעלה מ-100 תלמידים, ולתוכנית רכישת מבנה הענק • סיקור וגלריה מרגשת (חסידים)
סערת העירוב בבריטניה: תיעוד חמור ומקומם שהגיע ל'כיכר השבת' מציג אברך המגיע מדי ערב שבת ומחבל במכוון בחוטי העירוב בשכונת סטמפורד היל בלונדון, תוך שהוא מכשיל ביודעין אלפי תושבים • הרקע ההיסטורי, מאבקי "כדתיא", החבלות הקודמות והמחלוקת ההלכתית שמסעירה את הבירה הבריטית • סערה מעבר לים (חרדים)
מעמד כביר התקיים בלונדון בחנוכת הבית לבניין החדש של ישיבת "ישועות משה" לצעירים, בראשות האדמו"ר מויז'ניץ, ובשילוב שמחת הכנסת ספר תורה מהודר | האדמו"ר ערך סיור מיוחד בבניין החדש, תוך שהוא מביע את קורת רוחו מהיכל התורה המפואר שנבנה | תיעוד (חסידים)
רוממות דקדושה בבירת אנגליה: ימי עליה והתעוררות כבירה עברו על חסידי ומעריצי חצה"ק באבוב 45 בלונדון, עם ביקור ההוד של האדמו"ר לרגל מעמד יציקת אבן הפינה לבית המדרש הגדול והחדש שיבנה לתפארת הקהילה • צפו ברגעי הוד, מרגע הנחיתה בהיטרו, דרך מסע המגבית בבתי הנגידים, ועד למעמד האדיר בהשתתפות כלל רבני העיר | סיקור ענק (חסידים)
אבל כבד בעולם התורה והחסידות וביהדות בריטניה עם פטירתו של הגאון החסיד רבי יצחק מאיר הרץ זצ"ל, ראש הישיבה הגדולה ליובאוויטש בלונדון ומראשי ומחוללי מהפכת חב"ד בממלכה המאוחדת, אשר הלך לעולמו בגיל 88 | הגר"י"מ הרץ, שנולד בתל אביב כבנו של ראש ישיבת גור הנודע, התקרב בצעירותו לחסידות חב"ד, נשלח על ידי הרבי מליובאוויטש למשימת חייו בלונדון והעמיד אלפי תלמידים לאורך עשרות שנות הרבצת תורה, לצד הקמת קהילה משגשגת וקירוב רחוקים | קווים לדמותו (דיין האמת)
אורחים בעלי חזות יהודית שהגיעו למלון בלונדון, נדהמו לגלות כי עם הדלקת מסך הטלוויזיה בחדרם, קיבלה את פניהם הודעה דיגיטלית המאחלת להם "שחררו את פלסטין" | האורחים דיווחו על יחס עוין ומפלה מצד אחד מאנשי הצוות במקום. ארגון השומרים המקומי והמשטרה עודכנו בפרטים ונפתחה חקירה | צפו בקבלת הפנים (יהודים בעולם)
שריפת ענק השתוללה הבוקר בסופרמרקט הכשר המפורסם "כשר קינגדום" בשכונת גולדרס גרין בלונדון, כשעשרות כבאים נאבקים בלהבות | בעוד כוחות הביטחון פועלים בזירה, בקהילה היהודית גובר החשש הכבד כי מדובר במתקפה מכוונת על רקע אנטישמי (חדשות בעולם)
בית המשפט גזר חמש שנות מאסר על בן 36, שניהל לאורך חודשים מסע טרור והטרדות אנטישמיות ממוקדות נגד תושבים יהודים בסביבת בית המדרש הגדול של חסידות בעלזא בשכונת סטמפורד היל | הנאשם הורשע בשמונה עבירות שונות, בהן איומי רצח ישירים על מנהל בית המדרש ובני משפחתו (חרדים בעולם, משפט)