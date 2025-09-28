כולנו מכירים את זה אחרי מקלחת חמה, כל חדר הרחצה הופך לסוג של ג’ונגל לחות: הקירות מזיעים, המראה מתערפלת והתחושה היא כאילו אנחנו בתוך סאונה. ניסיתם סבון, ניסיתם חומרי ניקוי - ועדיין הלחות נשארת. אבל יש סוד קטן שמקצוענים משתמשים בו כדי שהכל יתייבש במהירות, בלי חומרים כימיים ובקלות (בית)
בחורף העור שלנו לא סתם "מרגיש" יבש – הוא באמת מתייבש. שילוב בין טמפרטורות קרות בחוץ, חימום אינטנסיבי בבית, ואוויר יבש יוצר פגיעה במחסום הטבעי של העור, שגורם לאובדן לחות- אבל איך בדיוק זה קורה? ומה המדע אומר על הטיפול בתופעה? (יופי, מאמע, נשים)