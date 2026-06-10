לרגל שמחת אירוסי ילדו העשירי, החתן אלעזר יחזקאל שרגא רוקח, ערך אביו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח מבעלזא ביקור מרומם בהיכל ישיבת 'ישמח לב' דחסידי בעלזא באשדוד, שם ערך מסיבת 'לחיים' מיוחדת | עם הגעתו נפרס שטיח אדום בכניסה, ובהמשך הסב הרה"צ על כיסא מכובד במרכז שולחן המזרח ועודד את השירה בעוז (חסידים)
שורה של גדולי תורה, דיינים ואישי ציבור התכנסו למעמד "לחיים" מיוחד לרגל הוצאת הכרך השישי של כתב העת התורני המאגד בתוכו את פניני וחידושי חכמי תימן לדורותיהם • המשתתפים ציינו ברגש את התחדשות מפעל ההפצה בדורנו, למען ידעו הדורות הבאים מי היו המאורות הגדולים של העדה • הצצה מיוחדת (חרדים)
בכל אירוע משמח שיש לנו; ברית, קידוש, בר מצווה, אירוסין, חתונה, סיום או חנוכת הבית, תמיד יגיע הרגע בו יוגש לשולחן בקבוק 'משקה' ויושקו הכוסות תוך ברכת 'לחיים' | לרגל החודש שמרבים בו בשמחה וטרם ימי הפורים, בהם נשפך היין כמים, יצאנו לתור אחר המקורות ביהדות למנהג החגיגי - ויש הרבה כאלה (מגזין)
שמחת התורה משמשת בדמע: מעמד 'לחיים' נרגש בישיבת 'נתיב הדעת' מאת הגרי"ב שרייבר אשר עליו נאמר כי זהו חיבור שונה מכל ספריו הקודמים – מוסר שיעוריו אף כשהוא מגיע היישר מבית החולים ועדיין מחובר לעירוי • ציבור בית ישראל מתבקש להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואת רבי ישראל בונם בן חיה רויזא (חרדים, עולם הישיבות)
מתוך שמחה של מצווה השתתף השבוע הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, בשמחת ה'פדיון הבן', לבן נינו - דור חמישי | הגה"צ נטל ידיו לסעודה, ובהמשך חילק כוסיות לחיים למסובים, כשהוא מאציל ברכות לרוב לכל המשתתפים (חסידים)
מעמד נרגש התקיים בחצה"ק סאטמר כאשר הנגיד משה שמואל זופניק יחד עם בנו העסקן יואל ישראל הנציחו את שם הבנין של בית חינוך לבנות בירושלים ע"ש הרבנית הצדקנית ע"ה | האדמו"ר ערך לכבודו מעמד 'לחיים' במעון המיתולוגי (חסידים)
האדמו"ר מלוצק השוהה בימים אלו בארה"ב לצורך עריכת מגביות עבור המוסדות בארץ, השתתף במעמד הרחבת גבולי הקדושה הרחבת בית מדרשו בלייקווד, תחילה קבע האדמו"ר מזוזוה בפתח החדש, ולאחר מכן, ערך שולחן לחיים לחסידים ונשא לפניהם אמרי קודש, חיזוק והדרכה להמשך הימים בענייני קדושת בית המדרש | תיעוד (חסידים)