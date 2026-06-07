בעקבות התורה הכותבת על מעמד הברכות והקללות, נעסוק השבוע בהלכות ברכות ובשאלה, האם המברך על מאכל ושינה את מקומו, צריך לברך שוב על המאכל כאשר הוא חוזר למקומו |מה נקרא שינוי מקום, האם יש הבדל בין מאכלים שברכתם 'המוציא' ו'מזונות', לבין מאכלים שברכתם 'העץ' ו'שהכל' | ומה הדין כאשר בשעה שבירך על המאכל, ידע שישנה את מקומו, והתכוון לכלול בברכתו את כל המקומות? (פרשת השבוע)
האם הייתם מעזים לטעום מאפה שהמרכיב הסודי שלו הגיע ממומיה קפואה? חוקרים הצליחו להעיר לחיים שמרים ששרדו אלפי שנים בתוך קרחון, והתוצאה היא תגלית מדעית מעוררת תיאבון שמשנה את כל מה שחשבנו על שימור (חדשות בעולם)
אנג'ל קיבלה נתונים המוכיחים ירידה של ממש במכירות מוצרי המאפייה, מאז החרדם החרדי שצבר תאוצה ברשתות, דובר החברה הגיב: "תמצאו נושאים אחרים להתעסק בהם" | המהלך היח"צני של החברה בב"ב | וגם: האם באמת החרדים חזרו לקנות? (חדשות, חרדים)
ההתמודדות עם האבחנה, היחס של החברה אלו רק חלק משלל התמודדויות שקיימות בחיים ללא גלוטן | שוחחנו עם חולי הצליאק על איך מקיימים את מצוות סעודת שבת בלי לחם ועל אכילת מצה בלי חיטה | "לא על הלחם לבדו יחיה האדם" (בריאות)
אצל האמריקאים הכל מוגזם. כן, גם הלחם (שאם תשאלו אותנו, דומה יותר לעוגה, אבל לא ניתפס לקטנות). אנו משתמשים במתכון הזה כבר כמה שנים והמשפחה שלנו לא מוותרת עליו שבוע אחר שבוע. השילוב של בננות וגבינת שמנת הופכים אותו ללח במיוחד וזה סוד הקסם שלו (מתכונים, אוכל)
את הבייגלה היווני מוצאים בכל פינה ברחבי יוון וכמישהי שזכתה להנות מטעמו המקורי, קשה לי לשכוח את הפציחות בה נתקלתי בעת לעיסתו ואת הרכות הנעימה שהיתה בתוכו וכעת, גם אתם תוכלו ליהנות ממנו בבית שלכם (מתכונים, אוכל)
זה הזמן להכין בבית לחם בריא יותר ומזין יותר - בקלי קלות. חלבי או פרווה, לבחירתכם. מתכון ללחם עם גרעינים פריכים מתערובת של קמח מלא וקמח לבן, שילוב בין היתרונות הבריאותיים של הקמח המלא לאווריריות והמרקם הקליל של הקמח הלבן (מתכונים, אוכל)