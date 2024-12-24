השבוע בתוכנית הכלכלית: מידע קריטי על הפנסיות והביטוחים שלכם • למה עודפי התקציב לא מופנים לתשלום על צהרונים עבורכם? • איזה מייבש כלים שווה לכם לקנות ואיך עובדים עליכם אתרי מכירות באינטרנט? • וגם, ועידת כיכר השבת, עובר ושב, כותרות הכלכלה ושלל פינות חשובות שיסדרו לכם את הכיס (הכלכלית)
ח"כ זהבה גלאון נשאה דברים במליאה, והזהירה כי תיק הבטוחון לליברמן הוא סכנה אנושית מהלכת * 'לא מדובר רק בכסף, מדובר בסודות מדינה, בחיים של הילדים שלי ושלכם. מה אתם יודעים על האנשים שליברמן מעורב אתם? מה אתם יודעים על האינטרסים שלו? מי יוכל ללחוץ עליו? איזה אנשים? איזה מדינות?'* 28 שאלות לליברמן (אקטואליה)
משרד החוץ של מדינת ישראל מדבר ערבית, בפייסבוק. דף הפייסבוק בשפה הערבית, שהושק בתחילת החודש תחת השם "ישראל מדברת ערבית", נפתח על ידי מחלקת התקשורת וההסברה במשרד החוץ, והוא מיועד באופן ייחודי לקהלים דוברי ערבית. משרד החוץ מנהל כ- 100 דפי פייסבוק עבור הנציגויות הדיפלומטיות של ישראל בחוץ לארץ (מדיה)
פסטיבל הטריפות בירושלים: חבר-הכנסת צרצור שיגר מכתב חריף לראש-הממשלה בנימין נתניהו - בו מחה נמרצות על הפסטיבל ● הנציגים החרדים בכנסת עדיין שותקים ● והשר אביגדור ליברמן, הספיק כבר לבשל כמה מטעמים בפסטיבל בבירה, בו מבשלים נבלות וטריפות ● סיקור (חדשות, בארץ)