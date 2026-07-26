טיסה של טורקיש איירליינס מאיסטנבול לסאו פאולו נאלצה לסטות ממסלולה לאחר שנוסעת ילדה באמצע טיסה מעל האוקיינוס האטלנטי | המטוס נחת בשלום בדקר, ונמסר כי האם והתינוק בריאים | לאחר השלמת ההליכים הנדרשים, המריא המטוס שוב והשלים את טיסתו לסאו פאולו (תעופה)
שיעור הפריון העולמי נחצה בחצי בתוך שישים שנה בלבד, כשמדינות רבות כבר מתקרבות לילד אחד בלבד לאישה | מדוע הירידה הנוכחית מפתיעה אפילו את המומחים, מה הקשר לסמארטפונים ואיזו מדינה "הקדימה את זמנה" ב-15 שנה? (חדשות בעולם)
דרמה בשחקים: טיסת "אל על" מניו יורק לישראל נאלצה לבצע נחיתת חירום ברומא, לאחר שאישה הרה החלה ללדת במפתיע חמישה שבועות לפני הזמן. התינוקת נולדה בשלום בבית חולים איטלקי, וכך התגייסה הקהילה המקומית בהובלת שליחת חב"ד ברומא (יהודים בעולם)
בית המשפט המחוזי הטיל על בית החולים שיבא תשלום פיצויים בסך כ-3.5 מיליון שקלים ליולדת שנותרה נכה לצמיתות. השופטת קבעה כי הצוות התרשל בביצוע חובת הזהירות, התעלם מהימשכות הלידה במשך שעות ארוכות וגרם לנזקים קשים ובלתי הפיכים ששינו את חייה | מבית החולים נמסר: "נמשיך להעניק את הטיפול המקצועי, הבטוח והמיטבי ביותר לכלל מטופלינו" (בריאות, חוק ומשפט)
מה קורה כשמופעלת אזעקה באמצע ניתוח קיסרי או תהליך לידה? איך מתמודדות יולדות כשהבעל מגויס למילואים או חלילה נפצע? ולמה הוקמה יחידת זירוז חדשה וייעודית מתחת לאדמה? בת עמי ישראל, מנהלת הסיעוד באגף אם וילוד במרכז הרפואי שערי צדק, חושפת את מאחורי הקלעים של הבאת חיים חדשים לעולם בזמן שברקע מתחוללת מלחמה. (כיכר FM)
שיא מרגש התרחש בעיר החרדית מודיעין עילית, כאשר משפחה מוכרת בעיר זכתה ללידה נוספת, הפעם של הילד ה-21 במשפחה, כאשר הבן הגדול הוא רק בן 22 | ומה בירך אותם מרן שר התורה זצ"ל לפני 20 שנה? | הסיפור המלא (חרדים)
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר לקנות עגלה או בגדים ושאר דברים לתינוק לפני שנולד? ומה קורה כשהדגם עומד להיגמר בחנות? • צפו (יהדות)
מקרה שמוגדר ללא ספק כ'נס רפואי' של ממש התרחש לאחרונה בארה"ב, כאשר אשה ילדה תינוק בריא שגדל במהלך כל תקופת ההריון - מחוץ לרחמה | בשעת הלידה הייתה האם בסכנה מיידית בעקבות איבוד דם רב, ובכל זאת, הנס התרחש והתינוק נולד בריא ושלם | נפלאות הבורא (חדשות, בעולם)
ה’שבעה’ על מרת אביטל מרגי ע"ה, אם צעירה מרמת בית שמש ד', שנפטרה בלידת בנה הרביעי, מתקיימת בבית הוריה בנתיבות | זרם בלתי-פוסק של מנחמים, אווירת הלם כבד, ושאלות קורעות לב מצד הילדים הקטנים |כעת, בבית האבלים, הבעל יושב שבור ומרוסק לצד הוריה ואחיה של רעייתו המנוחה, מנסה להבין כיצד ימשיך לגדל לבדו ארבעה ילדים קטנים, כשגם התינוק החדש עדיין מאושפז בפגיה במצב מורכב
הלם ואבל: הבוקר נפטרה בדמי ימיה האישה הצעירה מרת אביטל מרגי ע"ה מרמת בית שמש ד', לאחר סיבוך בלידת בנה הרביעי, והיא בת 31 בלבד בפטירתה | למרות הניסיונות לייצבה היא השיבה את נשמתה ליוצרה | הלווייתה תתקיים בשעות הצהריים בנתיבות (דיין האמת)
תינוק בשם אנאן היינס נולד החודש בבית החולים סנט ג'וזף-סאות' שבעיר ריברוויו (Riverview), פלורידה, במשקל של כ-6.3 ק"ג - כמעט פי שניים מהממוצע | אנאן לובש בגדים שמיועדים לתינוקות בני תשעה חודשים | האחיות במחלקה התקשו להסתיר את תדהמתן מגודלו יוצא הדופן (בריאות, מעניין)