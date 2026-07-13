המתיחות בגבולות רוסיה מגיעה לשיא: מדינה אירופית חוששת מפלישה פתאומית ומזרימה מיליוני יורו לרכש ביטחוני דחוף. משלוח חדש של טילים מונחים נחת בימים האחרונים, במטרה להפוך את כוחות היבשה למכונת השמדה עוצמתית מול כל איום שריון רוסי מתקדם (בעולם)
כוחות הביטחון לא האמינו למראה עיניהם כשהבינו מה מתרחש ממש מתחת לרגליהם במהלך פעילות מבצעית שגרתית | מבצע לילי נרחב חשף תשתית מסתורית ששימשה למטרה בלתי צפויה, והותירה את הרשויות בכוננות שיא (חדשות בעולם)
ח"כ הרב אורי מקלב, ארגן סיור מיוחד של שגריר ליטא בישראל בבני ברק. במסגרת הסיור, קיימו סיור בישיבת פוניבז' ונכנסו לשיחה מיוחדת במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
"חומת מגן" בלב היבשת: בזמן שהמתיחות הביטחונית באירופה בשיאה, ארבע מדינות מפתח בנאט"ו בחרו בטכנולוגיה של 'רפאל' כדי למגן את צי הטנקים החדש שלהן. צבי מרמור, בכיר ברפאל: "זו כבר דרישת יסוד בשדה הקרב המודרני". כל הפרטים על החוזה העצום (בעולם)
המפלגה השלטת בליטא הודיעה כי היא תישאר בקואליציה עם שותפתה הפופוליסטית, שמנהיגה נמצא אשם בהסתה לשנאת יהודים |המנהיג, רמיגיוס זמאיטייטיס, האשים את היהודים ב"שואה של ליטאים", וציטט פזמון ישן של שיר ילדים שבו נכתב "קחו מקל, ילדים, והרגו את היהודי" (בעולם)
קבוצת אגד, המחזיקה בנתח שוק מרכזי בענף התחבורה הציבורית בישראל ומקשרת בין מרבית הערים החרדיות והיעדים שאליהם נוסע הציבור החרדי בישראל, מרחיבה את פעילותה באירופה: רוכשת 51% מחברת התחבורה הציבורית TOKS בליטא | כך תוכלו לנסוע אל האתרים ההיסטוריים היהודיים הפזורים ברחבי אירופה – עם חברות בבעלות אגד
תושב ליטא התחזה לקברניט בחברת התעופה Avion Express, אשר מספקת מטוסים וצוותי טיסה לחברות תעופה גדולות כמו לוט ואיזיג'ט | הוא התקבל לעבודה באמצעות מסמכים מזויפים והטיס מאות נוסעים ברחבי אירופה במשך חודשים ארוכים | נמסר כי הטייס הושעה לאלתר מעבודתו | חברת התעופה הודיעה כי פתחה בבדיקה מקיפה (תעופה)
לרגל
יום פטירתו של רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל,
שחל בתאריך י"ג
חשון – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של אחד מגדולי ראשי הישיבות והמחנכים
בדורו |
סמל אות ומופת של
תורה,
יראה ומידות טובות |
“שרגא יאיר"
(יהדות ואקטואליה)
בין עמודי בית המדרש של וילנה לשירת הלב של אומן — נרקמה דרכה של יהדות שלמה, המחברת את עולמות התורה והרגש, היראה והשמחה | בסוכת השלום של חג הסוכות — יושבים זה לצד זה כאושפיזין של מעלה שני גדולי עולם שיום פטירתם חל בעיצומו של חג הסוכות (חג הסוכות)
נשיא המדינה נועד עם נשיא ליטא והציג תמונות של אביתר דוד ורום ברסלבסקי מהשבי: "התמונות המחרידות הללו הן עדות נוספת לעינוי הנורא שישראלים חפים מפשע עוברים בשבי החמאס בשעה בה ישראל דואגת לאספקה הומניטרית בעזה״ (בעולם)
שר החוץ גדעון סער נפגש היום (שלישי) עם מקבילו הליטאי, קסטוטיס בודריס, בלשכת משרד החוץ של ליטא בווילנה | השניים קיימו מסיבת עיתונאים משותפת, במהלכה שיגר סער מסר תקיף בזכות הפעולה הישראלית נגד איראן – וביקש תמיכה ליטאית בזירה הבינלאומית (חדשות, מדיני)
הפרקליטות בליטא מאשימה את המודיעין הרוסי בהצתת חנות איקאה בבירה ווילנה בשנת 2024.
שני אזרחים אוקראינים חשודים במעורבות, אחד מהם נעצר בליטא והשני בפולין | החקירה חושפת קשר אפשרי בין הפיגוע לבין שריפה שהחריבה שוק גדול בוורשה באותה שנה (חדשות, בעולם)
סגה"ש אורי מקלב שנשא נאום בשם ממשלת ישראל בטקס יום העצמאות הליטאי שנערך בתל אביב, אמר כי "ישראל מודה לליטא על הכרתה במשמרות המהפכה כארגון טרור, נפעיל לחץ מרבי על איראן כדי למנוע ממנה נשק גרעיני" | בהקשר למאבק באנטישמיות אמר מקלב כי "בעידן של עליית האנטישמיות – ליטא היא דוגמה למאבק ועשייה" (חדשות)
לרגל יומא דהילולא של רבי
מתתיהו שטראשון זצ"ל
החל בתאריך ו’ טבת |
כיכר השבת עם שורות על תולדותיו של אחד מגדולי התורה
והחכמה בדורו, ספרייתו המפורסמת,
שנמסרה לקהילת ווילנא
לפני פטירתו,
נחרבה בשואה,
אך חלקה ניצל והועבר
לאמריקה | "עשות ספרים אין קץ" (יהדות
ואקטואליה)
איש צוות אוויר נהרג בעיר ווילנא לאחר שהמטוס בו שהה התרסק על גג בית, באורח פלא, שלושה אנשי הצוות כולל הטייס שרדו את האירוע | מטוס המטען של חברת DHL עשה את דרכו מגרמניה לליטא והתרסק הבוקר בסביבות השעה 5:30 שעון מקומי (חדשות, בעולם)
שני כבלי אינטרנט תת ימיים נקרעו באופן מסתורי באזורים סמוכים, מה שמעלה את החשד לפעולה מכוונת | אם אין ראיות לכך שרוסיה עומדת מאחורי המתקפה, גורמי מודיעין בארה"ב הביעו חשש בזמן האחרון מפני פעולה דומה ברקע המלחמה הקרה בין רוסיה לארה"ב והמערב (חדשות, בעולם)
חורבות בית הכנסת הגדול בווילנה נחשפו על ידי חפירות ארכיאולוגיות מדוייקות | הנאצים הסובייטים הרסו במשך השנים כל דבר טוב שהיה בבית התפילה העתיק ששירת בנאמנות רבבות יהודים במשך דורות | נחשפו הקירות המעוטרים והעבר העשיר של המתחם (חדשות, בעולם)