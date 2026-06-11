בראיון עם אלי גוטהלף מספר דניאל קלמוס כיצד ילדות בין חרדים לדתיים-לאומיים, השירות בצה״ל והמפגש עם ישראלים שלא הכירו חרדי אחד מקרוב, הובילו אותו להקים מיזם שמנסה לגשר על אחד הקרעים העמוקים בחברה הישראלית. האם מפגש סביב שולחן שבת יכול לעשות את מה שהפוליטיקה והתקשורת נכשלו בו במשך שנים? | צפו (כיכר FM)
האם המיתוס על המגזר החרדי שחי על הלוואות עומד להתרסק? למה החסידים לווים פחות מהליטאים, כמה באמת עולה לחתן ילדים, והאם השילוב בין הגמ"ח המרכזי לשוק ההון הוא גאונות פיננסית או סכנה מוחשית? צפו בפאנל המלא של "סופר דאטה" וגלו את כל התשובות.
ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, קיבל עשרות בחורי ישיבת צמח צדיק ויז'ניץ מאלעד לשיחה מיוחדת אודות המצב הקשה השורר כיום בארץ ישראל, אך השיא היה כאשר הסביר כי אין הבדל בין חסידים לליטאים - מה שהפך לשיחת היום בהיכלי התורה והישיבות | "כיכר השבת" עם התיעוד והתמלול המלא (עולם הישיבות)
ח"כ הרב אורי מקלב, ארגן סיור מיוחד של שגריר ליטא בישראל בבני ברק. במסגרת הסיור, קיימו סיור בישיבת פוניבז' ונכנסו לשיחה מיוחדת במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
סיפור - לכאורה שולי - על הכנסת ספר תורה בבית כנסת שכונתי במודיעין עילית מוביל למסקנה מפעימה ומרגשת | את כל המחלוקות, העימותים וחילוקי הדעות שמים בצד ברגע אחד מרגש בו ספר תורה מוכנס להיכל | כך שמחו יחד כל עם ישראל (מרגש)
מחזה שאסור להחמיץ: זר שהיה נקלע אמש לאירוע ייחודי במלון 'בית האלה', היה עומד משתומם למראה עיניו, כאשר זה לצד זה רקדו ופיזזו אברכים חסידים עם בדואים, בליווי שלוש תזמורות שונות | מי אלו החסידים, ומי אלו הבדואים? כל הפרטים בכתבה | צפו בתיעוד (מעניין)
הציבור הליטאי בבית שמש ייחל לניצחונו של המועמד הליטאי על פני יריביו מהציונות הדתית ומש"ס, וזאת לאחר קדנציה ארוכה בה הוא הרגיש מקופח | חודשים אחרי הבחירות, ויש כאלה שמתגעגעים לעליזה בלוך - אך למרות זאת לא מפנים אצבע מאשימה לכיוונו של ראש העיר, אלא לסביבתו הקרובה | תחקיר 'כיכר השבת' מעלה כי ישנן טענות קשות על אפליה ברמת בית שמש ד', ברמב"ש ה' וברמב"ש ג' - כולם, משום מה, כלפי התושבים הליטאים | התחקיר המלא (חרדים)
חרף המאבק המשפטי המתנהל כעת על ההקצאה לבית הספר החרדי "טללי אורות" ראש העיר יהב, לא ממתין לפסיקה ובמכתב שנשלח מלשכתו, אויימה הנהלת בית הספר בניתוק החשמל | יהב לא הסתפק באיומים, ושלח מכתב לעובדי העירייה להתכונן לניתוק מיידי (חרדים)
המנהיג הליטאי הגיע ולברך על ההתפתחות בנווה יעקב | אבל כבד בעולם התורה והחסידות - האדמו"ר מסקולען זצוק"ל | הסקירה המפתיעה בעיתון 'הארץ' על חודש הרחמים והסליחות | ההכרזה של חבר המועצת על תמיכה בחברו למועצת לתפקיד הראשון לציון (מעייריב)
מדוע ישנן חסידויות כמו 'קרלין סטולין' ו'פינסק קרלין' או 'בעלזא' ו'מכנובקא בעלזא' המתקוטטות על זכות השימוש בעיירות מחשכת הגלות? ישראל שפירא עם הסברו של האדמו"ר שסיים בפלפול ליטאי על שמות הישיבות הליטאיות והרמז ממאמר חז"ל (היסטוריה)
המינוי החדש בירוחם, שבת הגיבוש של דרך השם, יום הולדת לבית חלקיה, יום הולדת לאלי פרידמן, האדמו"ר שאושפז, הביקור של בני גנץ בישיבה, תיעוד ממעמד הסליחות בכותל, השריפה במאור התלמוד, וההפתעה שחיכתה לבחורי הישיבות הירושלמים (מעייריב)
בחורי הישיבות בקייטנות, הברכה של הח"כ לרגל בין הזמנים, החגיגה הגדולה בדושינסקיא, הבלגן המוניציפלי באשדוד, הביקור המפתיע של ראש המועצה ה'מזרוחניק' אצל ראש הישיבה בבני ברק, מפת החופים הנפרדים והאסון בצרפת | צפו בתוכנית (מעייריב)