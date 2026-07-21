משרד הביטחון וחברת רפאל מודיעים על שדרוג היסטורי: מערכת הלייזר החדשה אור איתן שולבה רשמית בתוך מרכז הבקרה של כיפת ברזל, ומעניקה לצה"ל לראשונה מחסנית יירוטים בלתי מתכלה שתשבור לחלוטין את משוואת העלויות במערכה הבאה מול האויב (צבא וביטחון)
מנהלת "חומה" במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם חברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים של מערכת "כיפת ברזל" אל מול מגוון איומים מתקדמים, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן | בנוסף, נבדקו יכולות שילוב של מערכת כיפת ברזל לצד מערכת הלייזר הישראלית 'אור איתן' (צבא וביטחון)
בתערוכה בינלאומית בפריז, חשפה אלביט פיתוח ישראלי: מערכת לייזר אווירית ליירוט נחילי כטב"מים וטילי שיוט. הטכנולוגיה, המותקנת בפוד נתיק, מעניקה למסוקים יכולת יירוט מדויקת וחסכונית מעל לשכבות האטמוספרה, ומציבה את ישראל בחזית נשקי האנרגיה העולמיים (תקיפה והגנה)
מזכיר המדינה מרקו רוביו אישר עסקאות נשק ב-8.6 מיליארד דולר לישראל ולקטאר באמצעות סעיף חירום. המהלך כולל מערכות לייזר מסוג APKWS של תאגיד BAE וטילי פטריוט, שנועדו להבטיח יתרון צבאי מוחלט מול איומי איראן הגוברים במזרח התיכון (תקיפה והגנה)
באמצעות לייזרי רנטגן מהירים במיוחד הצליח צוות חוקרים משוודיה לצפות לראשונה באחת התופעות המוזרות והנחקרות ביותר במדע החומרים: קיומה של נקודת מעבר קריטית שנייה למים, בטמפרטורות קיצוניות של מינוס 63 מעלות ובלחץ הגבוה פי אלף מהאטמוספירה | הגילוי פותר חידה שהעסיקה במשך שלושה עשורים את הפיזיקאים ומסביר חלק מהתכונות יוצאות הדופן של המים - הנוזל הייחודי ביותר בטבע (בעולם)
מתחת לפני המים השקטים של מצר הורמוז ממתין ארסנל איראני מפלצתי של 6,000 מוקשים המאיימים לשתק את נתיבי השיט העולמיים. הצי האמריקני, חמוש בספינות עץ עתיקות ובטכנולוגיית לייזר עתידנית, מנהל כעת את אחת המערכות החשאיות והמורכבות ביותר בהיסטוריה הימית. הצצה לקרב המוחות שמתרחש במעמקים (צבא וביטחון)
חטיבת ה-Bespoke של יצרנית רכבי הפאר חושפת את ה-"Scintilla" – גרסה חד-פעמית ומרהיבה של הפנטום, הכוללת מכסה מנוע שנחרט בלייזר במשך שעות ארוכות ומחווה יוצאת דופן לסמל הסטטוס המפורסם ביותר בעולם הרכב (רכב)
אחרי שנים של פיתוח חברת רפאל מסרה היום רשמית לצה״ל את המערכת המבצעית הראשונה של ״אור איתן״ - מערכת היירוט בלייזר | המערכת, שהוכיחה יכולות ליירט רקטות, פצמ״רים, כטב״מים ועוד, נמסרה למערך ההגנה האווירית של חיל האוויר - ותשולב בקרוב בתוך המערך | שר הביטחון: "זהו מסר שמהדהד עד טהרן, צנעא וביירות" (צבא)
הצי המלכותי משיק בימים אלו מערכת יירוט 'דרגון פייר' מבוססת לייזר שתיכנס לשירות מבצעי ראשון באירופה ב-2027; הוכח דיוק של פגיעה ב'מטבע מקילומטר'; העלות הנמוכה מכתיבה מציאות חדשה במאבק נגד כטמ"מים ורחפנים (בעולם, טכנולוגיה)
מערכת ההגנה האווירית "אור איתן", שפיתוחה הושלם לאחר ניסויים מקיפים, צפויה להיכנס לשימוש מבצעי ראשוני עד סוף השנה | ההישג מציב את ישראל בחזית הטכנולוגיה הצבאית העולמית ומבטיח יריוטים מדויקים בעלות נמוכה משמעותית (חדשות צבא)
האדמו"ר מטשערנוביל פקד הבוקר את ציון אביו זצ"ל, לרגל יום ההילולא החל ביום שבת קודש | האדמו"ר, שכידוע מתרחק מאור הזרקורים של המצלמות, נלכד בעדשת מצלמתו של הצלם שוקי לרר | פרחי החסידים שהבחינו בעבודתו של הצלם מאחורי החומות, מיהרו לשלוף מכיסיהם את פנסי הלייזר, והבהיקו אותם כלפיו למען יחדל ממלאכתו, אולם, על אף פנסי הלייזר רבי העוצמה, הצליח הצלם להגיש לפניכם תיעוד מרהיב מתפילתו של האדמו"ר, שמקומו גודר מבעוד מועד ע"י החסידים למען יעמדו מרחוק ויחזו בעבודתו (חסידים)