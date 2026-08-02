טרגדיה בקהילה החרדית בלייקווד: מרת ״גיטל זלאטא בת יהודית״ הלכה לעולמה, לאחר שלא התאוששה מפציעה קשה מאוד שספגה מפגיעת רכב בעת שחצתה את הכביש. מאז התאונה נאבקו הרופאים על חייה, עד להדרדרות הקטלנית שהובילה לפטירתה (דיין האמת)
סוף שבוע סיוטי ומיוזע עבר על אלפי משפחות חרדיות בלייקווד, לאחר שסופת רעמים עוצמתית עם רוחות של למעלה מ-110 קמ"ש הובילה לקריסת עמודי חשמל ועצים, והותירה רבבות בחושך | עם טמפרטורות שהגיעו ל-38 מעלות, נאלצו התושבים לשהות במהלך כל השבת בבתים ללא מיזוג אוויר או תאורה, כאשר צוותי החירום פועלים מסביב לשעון. הסופה הקשה גבתה את חייו של אדם אחד לפחות (בעולם)
מרכז הסטטיסטיקה הרשמי בניו ג'רזי חושף מספרים בלתי נתפסים: קרוב ל-2,000 חופות נערכות בשנה בלייקווד התורנית, וממוצע של כ-160 חתונות בחודש • מה קורה שם דווקא בעיצומו של החורף, ואיך הזינוק הדמוגרפי מייצר פקקי ענק ומהפכת נדל"ן? | הנתונים המלאים (חרדים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי המבקר בימים אלו בלייקווד לטובת מוסדותיו הק', הגיע אמש לביקור אצל האדמו"ר מהארנסטייפל | במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח במנהגי בית טשערנוביל, ובשגב עבודתם הק' של מאורי החסידות בשנות דור להשפיע כל טוב לעדרים מתוך שפע והרחבת הדעת (חסידים)
האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים, השוהה בימים אלו בארה"ב לטובת ביצור מוסדותיו על טהרת הקודש בארה"ק, ערך ביקורים אצל ראשי ישיבת לייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר והגאון רבי דוד שוסטל • הרבנים קידמו את האדמו"ר בכבוד הראוי והרחיבו בשיחה תורנית מעמיקה | גלריה (חסידים)
בשורות מרגשות לאחר שבוע של תפילות: הבחור מרדכי זעליג בן בלימא, שנפצע באורח אנוש בתאונה הטרגית שגבתה את חיי חברו אלי שפנסקי ז"ל, התעורר לאחר ניתוח מורכב • הרופאים מביעים שביעות רצון מהשיפור במצבו • כזכור, השניים היו בדרכם חזור מנסיעת חסד כשהתנגשו במשאית בתאונה מחרידה (חרדים)
מעמד אדיר נערך בעיר התורה לייקווד שבארה"ב: אלפי בחורי ישיבות גדולות התכנסו לעצרת חיזוק והתעוררות נגד פגעי הטכנולוגיה והבינה המלאכותית • גדולי ראשי הישיבות נשאו דברים חוצבים • בשיא המעמד הופיע האדמו"ר מסקולען לייקווד ועבר לפני הקהל לקבלת עול מלכות שמים | צפו בתיעוד (חרדים)
בלייקווד נערך השבוע דינר מפואר לטובת החזקת 'כולל באבוב', בביתו של הנגיד ר' דניאל ראטבערג | במהלך הדינר הופיע בהדרו, האדמו"ר מבאבוב, שנשא מדברות קודשו וחיזק את ידי התומכים בעמלי התורה | בסיום המשא עברו הנגידים להתברך ולקבל כוסית 'לחיים' מידי הרבי, ולאחר מכן זכו הנוכחים להתפלל תפילת מנחה יחד עם האדמו"ר (חסידים)
ביום הראשון של מסעו הקודש של האדמו"ר מצאנז על אדמת ארה"ב, נערך לכבודו מעמד קבלת פנים רבתי בעיר ואם בישראל - עיר התורה לייקווד, בהשתתפות כל אדמו"רי ורבני העיר • בשעות הערב פיאר הרבי את מעמד הכנסת ספר תורה אל היכל בית מדרשו בעיר, בהשתתפות אלפים מישראל • צלם החצר, משה גודלשטיין מגיש תיעוד (חסידים)
משלחת עסקני ארגון 'חמד' מלייקווד הגיעה לביקור נדיר במעון הקודש של האדמו"ר מצאנז, וכן במרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו • הרבי פרס את משנת אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע, התווה את דרכי ההקמה המעשית של בית החולים החדש, והפתיע באבחנה נדירה על המצוקות הנפשיות של הדור: "אנשים מפתחים ציפיות שאינן תואמות את מקומם האמיתי" • סיקור נרחב (חרדים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה בקרב מאות חסידיו המתגוררים בארה"ב | החסידים זכו להתחמם לאורו של האדמו"ר בימים נעלים שהיו עבורם כימי חג | האדמו"ר מסקולען נועד ביחידות עם האדמו"ר והעניק קוויטל כאחד החסידים | ראש הישיבה הגאון רבי ירוחם אולשין העניק לאדמו"ר סדרת ספריו תוך שהוא כותב הקדשה אישית בתוך הספר| צפו בתיעוד ענק ממסע הקודש (חסידים)
תושב לייקווד בשם ישראל סלאגדו מירון - ככל הנראה תושב המקום, נאשם בסדרת הצתות שביצע במוצאי שבת, כך הודיעה התביעה המקומית | מכבי האש הוזעקו לדירה בעיר החרדית בה פרצה לפתע האש, כאשר במקביל התקבלו שתי קריאות נוספות (בעולם)
הלילה, המפלגה הרפובליקנית רשמה הפסד גם בניו ג'רזי, שם הובס המושל ג'ק צ'יאטראלי הרפובליקני למתמודדת הדמוקרטית | במהלך של הרגע האחרון, קרא הנשיא טראמפ ללומדי הישיבה "בית מדרש גבוה" בלייקווד לצאת לקלפיות ולהצביע עבור המושל המכהן, אך לבסוף כאמור הוא הובס (בעולם)
נתניהו וביסמוט מעכבים את חוק הגיוס - החרדים מקדמים את חוק הרבנים | יומן מסע: כך נראה מסע קרן עולם התורה בשוויייץ | "קול קורא" נוסח טראמפ: הנשיא האמריקני במסר ישיר לחרדים בלייקווד | אירוע מכוער בניחוח אנטישמי מגיע ל-BBC: נהג אוטובוס הודח מתפקידו | מאמינים בני מאמינים: שלטון הדיפ-סטייט בסכנת הכחדה (מעייריב)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פנה אתמול באופן אישי לקהילה החרדית בלייקווד ובניו ג'רזי כולה, והזכיר את הניצחון שלו בבחירות בעיר החרדית "עם 90%" לטובת טראמפ | הנשיא ביקש מהחרדים במדינה ומ"תלמידי הישיבה" להצביע עבור המועמד הרפובליקני (בעולם)
ביקור הוד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר, בעיר התורה לייקווד, לשם הגיע לנחם אבלים אצל הנגיד רבי מרדכי בארהאנד, על פטירת בנו החשוב רבי נפתלי משה ז"ל, הרבי ניחם את האבלים שעה ארוכה, ובפרט את הילדים הצעירים והאלמנה תחי' | משם הגיע האדמו"ר לתפילת מנחה בהיכל בית מדרשו בעיר, ולאחר מכן למעמד קביעת מזוזות בחנות הבשר החדשה שתחת השגחתו המהודרת | צפו בתיעוד (חסידים)
הגאון הצדיק רבי מיכאל בורנשטיין, מחבר סדרת הספרים 'בית שער', מבקר בימים אלו בניו ג'רזי שבארה"ב | בשבת האחרונה חנך בית הכנסת החדש של קהילת 'ניימארק' | במהלך ימי הביקור מוסר הגה"צ שיעורים ומקבל קהל עם קודש לעצה ולברכה | צפו בתיעוד (חרדים)
על כנפי נשרים: מבצע ענק להחזרת השוהים בחו"ל - לישראל | זעקת בעלי המכשירים הכשרים: נציגי פקע"ר נפגשו עם רבני בני ברק | הדירות והרכבים שנהרסו במלחמה - המספרים המלאים | יומן מסע: הראש"ל חוזר לישראל | זעקת המשגיח: מסע קרן עולם התורה בארה"ב נמשך (מעייריב)