אפשר לדבר שעות על ערך התורה, השבת והחינוך, אבל הילד קולט בעיקר את היחס, את ההתלהבות ואת סדר העדיפויות האמיתי של הבית | מהסיפור הידוע על ר' משה פיינשטיין ועד הברכה הראשונה על לימוד הגמרא, כך נבנה חינוך שנכנס ללב (חינוך)
ערב חג השבועות, חג מתן תורה, משה מנס עם תוכנית מיוחדת מאולפני 'כיכר השבת' עם ביצוע מדהים של ציור בחול לצד שירה מרגשת וסיפורו המרגש של הנער היתום | איך מעבירים מסרים מורכבים עם הדבר הזול ביותר ואיך מציירים מסר מורכב? | שיחה מרתקת על חינוך ועשיה, דבקות בה' וחיבור של אמת | וגם, הגמרא שהייתה מלאה בקומיקסים וציור מרגש ומאחד לשיר "אחינו כל בית ישראל" | צפו (חג השבועות)
אנו נמצאים בפרשת בהר-בחוקותי וסיום ספר ויקרא, למעשה כל סיומו של חומש דורש ממך להתחיל חומש אחר מחדש - להתקדם ולא לעצור | יוסי עבדו, גרפולוג מומחה ומטפל רגשי ב-NLP, פורס לפניכם את השיחה השקטה שבתוך הפסוקים: על אדם שמרגיש שהוא מסוגל ליותר, אבל לא מצליח לזוז — ועל הדרך לצאת מהמחזוריות הרגשית שמנעה ממך לפרוץ כל השנים | כשסיפור מסתיים — והלב עדיין מחפש התחלה (פסיכולוגיה)
ספרו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש אוצר בתוכו אוצר של טעמי המצוות ומשנה סדורה של הבנה מעמיקה בכל ציווי וציווי של הקב"ה כשהכל מחולק לשישה חלקים עיקריים | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
ספרו של רבי אברהם פלאג'י, פדה את אברהם, אוצר בתוכו חידושים רבים בתחומים שונים, החל משאלות ותשובות ועד לחידושים נפלאים בדברי חז"ל, הכל מסודר לפי סדר אלף בית | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
ריאיון מיוחד עם 'רבי דוד', רב מושב בדרום ולוחם מילואים פעיל שממשיך להתייצב בחזית למרות שהוא פטור משירות | על האתגרים בשילוב בין חיי תורה ללחימה, ההתמודדות עם הריחוק מהמשפחה והקהילה, הקשיים הנפשיים של הלוחמים, וההשפעה ההדדית בין עולם התורה לעולם הצבאי | מסע מרתק בעקבות אדם שאהבת ישראל מניעה אותו לפעול בכוחות לא רגילים • הנוסע המתמיד, הפרק החמישי (חרדים)
פעם, לפני עידן האימוג'י, כששלחו מכתבי אהבה אמיתיים, היו מתעמקים בכל פסיק או סימן שמעיד על אהבה מהי * סיון רהב מאיר מסבירה "כך אנו עם התורה הקדושה צריכים פשוט להתעמק בה מתוך אהבה גדולה" (שמחת תורה תשע"ט)
כשהכל נראה לנו חנוק ולא מתקדם, כדאי להזכיר לעצמנו בלחישה הישר ללב - כי לא הכל מובן מאליו ואנחנו כאן ממש בכל רגע, כל שניה חווים נס גלוי ממש * הטיפ הבריא של מירי שניאורסון ושלי ארטמן מייסדות שותפות בנפלאו״ת (אישה בריאה 2018)