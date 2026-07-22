האם הציבור החרדי מהמר על חייו בשם האמונה, או שהתקשורת המציאה "פייק ניוז" על הזלזול במקלטים? | סקר "סופר דאטה" חושף נתונים שיהפכו לכם את הבטן: מי מאמין שהתורה מגינה גם מול טילים בליסטיים, מדוע אברך ממוצע חסין לחרדות שמשגעות את המדינה, ומה קרה כשדובר פיקוד העורף נתקל ב"קיר הברזל" של עולם הישיבות? | פאנל המומחים עם כל הנתונים (אולפן כיכר)
תואר אקדמי שמוכר בכל מקום, ניסיון מעשי משירות צבאי, ושמירה מלאה על אורח החיים החרדי - שלושת אלה במסגרת אחת מותאמת הם השילוב המושלם לעתיד שלך | הכירו את הסימולטור שמוצא את הדרך האישית של כל צעיר לעתיד מקצועי בלי שום פשרה (חרדים)
איך מבטיחים עתיד כלכלי בעולם משתנה? | פרויקט יואב מציע לצעירים חרדים נשואים מסלול תכליתי של 3 שנים בדרך לקריירה טכנולוגית חסינה מפני AI | הכירו את המסלולים השונים וכל מה שצריך לדעת על התוכנית (לימודים)
בעקבות הפסקת האש עם איראן, המדינה נצבעת בירוק ומערכת החינוך חוזרת לפעילות כבר מחר | רשויות רבות בגוש דן ובמרכז הודיעו על פתיחת בתי הספר, הגנים והצהרונים תחת הנחיות חדשות • הצפון נותר במגבלות • המדריך המלא לרשויות (חרדים)
מערכת החינוך נערכת לשינוי: בימים חמישי ושישי הקרובים תמשך הלמידה המקוונת בהתאם להנחיות פיקוד העורף. על פי משרד החינוך, נבחן מתווה חזרה מדורג החל מיום ראשון, שישלב למידה פיזית של עד 50% מהתלמידים (בארץ)
בניגוד להנחיות פיקוד העורף והרשות המקומית: מי הורה על סגירת מוסדות החינוך בביתר עילית והשאיר אלפי הורים וילדים מול שערים נעולים?
מחדל העדכונים הקוליים והחלטת משרד החינוך שמעוררת שאלות קשות: למה למנוע שגרה היכן שאפשר, ומי נוטל סמכות ללא הודעה מוקדמת? (חרדים)
שר החינוך יואב קיש הודיע כי בתום התייעצות עם אלוף פיקוד העורף הוחלט לבטל את הלימודים הפרונטליים מחר וביום שני בכל הארץ - בעקבות הפגיעות הישירות בדימונה ובערד | לדבריו בוטלו "כל ההחרגות ולא תאושר למידה פרונטלית במערכת החינוך כולל ביטול ההחרגות לחינוך המיוחד" (חדשות)
הבינה המלאכותית משנה את חוקי המשחק בעולם ההייטק, ובקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר-אילן מציעים לימודי תואר ראשון המתאימים בדיוק לשינויים האלה. מה הופך את התואר במחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית, למושלם לנשים חרדיות, ואת הקמפוס החרדי - לבית? (לימודים)
שר החינוך הוציא כעת הודעת עדכון לגבי מצב החזרה לבתי הספר ובירך את פיקוד העורף על חלוקת הארץ לפי אזורים.בכל מקרה, מחר לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ ואיפה כן יחזרו מיום שני? ההודעה המלאה (חדשות חינוך)
שר החינוך יואב קיש קיים הערכת מצב והבהיר כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן – לאור האיום הבטחוני מערכת החינוך באזורים אלו צפויה להישאר סגורה, ונושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי. בפועל, ברוב אזורי הארץ מערכת החינוך צפויה להמשיך לפעול במתכונת למידה מרחוק (חדשות)
לאחר הדיווחים השונים על עיריות שהחליטו כן לחזור ללימודים ועל עיריות שלא, בפיקוד העורף עדכנו לפני זמן קצר, כי ההנחיות נשארו בתוקפן עד למוצאי השבת הקרובה, ובשל כך לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ (חדשות בארץ)