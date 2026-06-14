משפחה שהגיעה ביום שישי לאולם בליקווד לקראת שבת 'שבע ברכות', גילתה כ-20 דקות בלבד לפני תפילת מנחה כי חברת הקייטרינג לא הגיעה והאולם נותר ללא מזון. כך זה הסתיים לבסוף - בהתגייסות מיוחדת של תושבים מהאזור (חרדים)
בלייקווד עוקבים בדאגה ובתפילה אחר מצבו של יהודי מבוגר שנפצע באורח קשה מאוד בתאונת דרכים בצומת מרכזי בעיר ביום שני בבוקר. הפצוע, שסובל מפגיעות מוחיות קשות, עבר ניתוח חירום מורכב וכעת הוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ כשהוא שרוי בתרדמת (חרדים בעולם)
אישה שאינה יהודייה מניו ג'רזי פרסמה בפוסט בפייסבוק בהתפעלות מחזה אשר לו הייתה עדה בעת שנסעה בכביש וראתה זירת תאונת דרכים ליד ליקווד: בעוד נהגים רבים חלפו באדישות באזור, מתנדב 'הצלה' חרדי עצר את רכבו והעניק טיפול רפואי דחוף לנפגעים - שלא נראו כיהודים | "הוא צעד קדימה כשאף אחד אחר לא עצר", כתבה העדה בפוסט שהפך ויראלי (חרדים בעולם)
בניו ג'רזי עדיין בהלם: רק לפני חמישה חודשים, איבדה אחת מהישיבות המוכרות במדינה שלושה מבניה וכעת שוב נהרגו ארבעה צעירים מאותה ישיבה בתאונת דרכים מחרידה | לפי הדיווחים הראשונים - נהג שיכור התנגש חזיתית ברכבם • 'כיכר השבת' עם כל הפרטים והשמות מהתאונה שמזעזעת את ארה"ב (בעולם, חרדים)
בתחילת השבוע הלך לעולמו בגיל 79 רבי עמנואל טופורוביץ ז"ל שהיה ממחזיקי התורה ובעלי הצדקה הידועים בעולם החרדי | ממקימי קהילת וישיבת נחלת הלווים בחיפה שנשא במשך שנים רבות על כתפיו את עול החזקת הישיבה הגדולה מתוך אהבת תורה | חי בצניעות ואת רוב רוווחיו מעסקיו הקדיש לעשיית צדקה וחסד (חרדים)
במסגרת מסע קרן עולם התורה, התכנסו אלפי תושבי ליקווד לתפילה וזעקה, למען יושבי ארץ ישראל שנמצאים במלחמה קיומית | במקביל נערכו חמישה דינרים שונים בבתי הנגידים הגדולים, שפתחו את כיסם למען עולם התורה בישראל | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
המשמעות הכפולה של משבר חוק הגיוס, הפערים בין הרבנים לפוליטיקאים והדילמה הפוליטית סביב ההצבעה על פיזור הכנסת | המינוי התקדימי בוועדה הירושלמית ופתרון הנדל"ן של תושבי בית שמש |תיעוד מרגש ומוזיקלי של הגאון הירושלמי באירוע המיוחד של אדירי התורה בפילדלפיה ושיחת החיזוק לנשות הקהילה | מגיש אורח (מעייריב)
עשרות בני נוער מליקווד ערכו סיום הש"ס לעילוי נשמתם של בני משפחת ביבס הי"ד, מי שיזם את הסיום, הוא אברך המשמש כמלמד בבוקר, שסיפר ל'כיכר השבת', על היוזמה: "עם ישראל בקצה השני של העולם בצרה, אז גם אנחנו בצרה, אנחנו מרגישים וכואבים יחד עם ארץ ישראל את ניסיון ההשמדה של העם היהודי" (חדשות)
לרגל השבעתו של דונלד טראמפ לנשיאה ה-47 של ארה"ב, משה מנס בריאיון מיוחד עם הדוד משה מנס, תושב ניו ג'רזי, בו הוא מספר על הציפיה של יהודי ארה"ב ביחס לנשיא החדש-ישן | מי אלו היהודים שלא תמכו בטראמפ, מה הניע אותם ואיך אפשר לדעת כיצד יפעל הנשיא החדש והלא צפוי? | צפו בריאיון (דבר ראשון)
כמה ישראלים עזבו את ארץ הקודש והיגרו לחו"ל? | מה חייבים לעשות -שנתיים- לפני המעבר לארה"ב כדי שתוכלו לקנות שם בית? | האמריקאי שסיפר לשוטר על גנב עם זקן - לא שחור ולא לבן | מה עושים עם חינוך הילדים במקום החדש? | הפקידה במשרד הפנים שאמרה לחרדי שהוא מוזמן לחזור לארה"ב | בפרק הרביעי בסדרה משה מנס משוחח עם זה שזכה ועלה לארץ ישראל ואלו שעברו לארה"ב, על המעבר, האתגרים וחינוך הילדים (חרדים)
משה מנס ממשיך בהצצה מרתקת לחיים החרדים בארה"ב | בפרק השני הוא משוחח עם יהודי שהעסק שלו פתוח בשבת וכיצד זה מותר הלכתית? | למה היהודים מניו יורק עוברים לניו ג'רזי? | באלו עבודות עובדים החרדים ולמה מעמד הביניים במצוקה כלכלית גבוהה? | איפה קונים משחקים בזול? ומדוע קונים שתיה בחנות שמוכרת שקצים ורמשים? וגם, האם גם שם עדיף להיות אברך? (חרדים, בעולם)
בלי חוק גיוס, בלי חששות של "מה יגידו" ועם מרחבים ירוקים ושלוות נפש, מתגורר ציבור ענק של בני התורה בעיר פסטורלית בארצות-הברית | משה מנס ביקר שם ומביא את הקולות, הדעות והתמונות מלייקווד | בפרק הראשון הוא מבקר בישיבה שם נלמד על אהבת תורה ותמימות אמיתית (חרדים, בעולם)