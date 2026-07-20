צוותי החירום הוזעקו לפני זמן קצר לרחוב קרן קיימת לישראל פינת אבן שפרוט שבשכונת רחביה -שערי חסד בירושלים • מספר נפגעים מטופלים במקום, חשש ללכודים נוספים | למרבה היגון והטרגדיה, אדם אחד חולץ מהמקום - ללא רוח חיים (בארץ)
בתום מבצע חילוץ לילי מורכב של פיקוד העורף ויחידת היחצ"א, אותרו ארבעת הלכודים תחת ההריסות ללא רוח חיים. לפי דיווח פיקוד העורף , עשרות מחלצים השתמשו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון נואש לאתר ניצולים בזירה (צבא וביטחון)
ישעיהו פניק, תומך לחימה חרדי מבית שמש, הפך לאחד מגיבורי האסון הקשה בעיר בשבוע שעבר. פניק, אחד מ-45 לוחמים חרדים במערך הכבאות, חילץ פצועים תחת אש ואזעקות: "עבדתי על אוטומט, הרגשתי שזו שליחות של הצלת נפשות ממש" (בארץ, חרדים)
סירנות, צעקות, אורות והמון כוחות צבא וביטחון. סביב הבניינים שקרסו המולה גדולה • הפעם, זה רק תרגיל המדמה פגיעת טילים בחיפה • איך הכוחות מוודאים הימצאות של לכודים? מה התפקידים של פיקוד העורף וכמה כוחות מילואים יש? • סיקור מיוחד (צבא וביטחון)