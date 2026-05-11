עם מנוע V12 היברידי, 1,065 כוחות סוס, האצה ל-100 קמ"ש ב-2.4 שניות וייצור מוגבל ל-15 יחידות בלבד, למבורגיני מציגה גרסה פתוחה ונדירה במיוחד ל-Fenomeno | זו לא עוד גרסת גג נפתח, אלא הצהרת כוח, עיצוב ואקסקלוסיביות שנועדה לאספנים הכבדים ביותר בעולם הרכב (רכב)
שילוב בין אומנות יוקרתית, הנדסת על וביצועים קיצוניים: למבורגיני מציגה יצירת מופת אחת ויחידה בצבעי קריסטל ייחודיים, כחלק מתהליך בידול חדש בתוכנית Ad Personam, ומחברת בין עולמות האמנות, הדיגיטל וההנעה ההיברידית של העתיד (רכב)
מנהל הטכנולוגיה של למבורגיני חושף את הפוטנציאל העצום של המנוע החדש | התוכניות לעתיד כוללות הגדלת הספק משמעותית, שילוב טכנולוגיה היברידית מתקדמת, והסיבות מאחורי ההחלטה להישאר נאמנים למורשת המותג עם מנוע V8 במקום לעבור ל-V6 | בנוסף, ההשוואה המפתיעה לפורשה GT3 והסבר על קהלי היעד השונים של שתי היצרניות (רכב)