אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל הובילו לעלייה חדה במספר המתמודדים עם טראומה ופוסט-טראומה ולצורך הולך וגובר במענים מקצועיים עבור הנפגעים ובני משפחותיהם. מאז 7 באוקטובר התווספו כ-26 אלף פצועי ופצועות מלחמה, כ-65% מהם מתמודדים עם מצוקה נפשית הכוללת פוסט-טראומה, חרדה, דיכאון או קשיי הסתגלות | השירות יינתן למשרתי מילואים, כוחות הביטחון ובני משפחותיהם בחינם! (בריאות)
ביוזמת ארגון "למענכם": פרופ' לורנס לנקה, מבכירי מנתחי עמוד השדרה בעולם, בכנס מקצועי במרכז הרפואי שמיר בהשתתפות מנהלי מחלקות אורתופדיה ובכירי תחום עמוד השדרה מכל בתי החולים בישראל: "זוהי נקודת פתיחה לשיתוף פעולה ארוך טווח עם מערכת הרפואה בישראל" (בריאות)
יוסי ערבליך, יו"ר עמותת "למענכם", פנה במכתב דחוף לשר הבריאות חיים כץ בדרישה לנקוט בצעד אמיץ ולשלב מטפלים מתחומי הרפואה המשלימה במערך בריאות הנפש הציבורי | ערבליך מתריע כי מדינת ישראל מצויה בעיצומו של משבר נפשי חסר תקדים בעקבות הצטברות טראומות ממשבר הקורונה, אירועי השבעה באוקטובר, מלחמת התקומה ומבצע "עם כלביא"
קרוב לאלף רופאים, חוקרים, מדענים ואנשי הייטק השתתפו בוועידה השנתית השלישית של ארגון למענכם, בשיתוף אוניברסיטת רייכמן, שעסק בשימוש בבינה המלאכותית במערכות הרפואה | הנשיא הרצוג: "שיתוף הפעולה כאן הוא מכפיל כוח בהתמודדות עם האתגרים" | הנשיא המייסד ויו"ר דירקטוריון אוניברסיטת רייכמן, פרופ' אוריאל רייכמן: "המדינה קיפחה סטודנטים פצועי צה"ל במימון הלימודים - למענכם השיג להם מלגות"
עשרות רופאים ומדענים בכירים, ובהם מנהלי המרכזים הרפואיים וקופות החולים מכל הארץ וראשי האוניברסיטאות ובתי הספר לרפואה, השתתפו בוועידת החדשנות הרפואית של ארגון 'למענכם', וקיבלו סקירה מקיפה על הפיתוחים הטכנולוגיים האחרונים בתחום הבריאות - וגם על האתגרים המורכבים שעמם מתמודד עולם הרפואה.
בסוף החודש יתקיים הכנס הראשון מסוגו בישראל שיעסוק בממשק שבין חדשנות וסייבר לעולם הרפואה • בכנס יתארחו רופאים וחוקרים פורצי דרך מהארץ ומחו"ל • יו"ר 'למענכם' וחתן אות הנשיא להתנדבות יוסי ערבליך: "מדינת ישראל מובילה ברפואה ובטכנולוגיה, החיבור ביניהם הופך אותנו לקטר המוביל בנושא החדשנות הרפואית" (חדשות)
לקראת סיום כהונתו במשרד הבריאות, ובמסגרת "אות ההוקרה – מקדמי זכויות 2022" שיגר השר היוצא ניצן הורביץ איגרת הערכה מיוחדת, לראשי ארגון 'למענכם', בה מעלה השר על נס, את פעילות הארגון להנגשת זכויות רפואיות ומתן ייעוץ רפואי לנזקקים (בריאות)