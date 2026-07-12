לקראת ימי בין הזמנים הקרבים, הגיע הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן לביקור הוד בהיכל ישיבת "אהבת דוד" לעלוב | המשפיע התקבל בכבוד רב על ידי ראש הישיבה, הרה"ג ר' יעקב יצחק בידרמן, ונשא בפני הבחורים משא אמרות קודש וחיזוק מרומם, בו עורר על ניצול הימים והשמירה הרוחנית בתקופה זו (עולם הישיבות)
כביש 4 בוער במחאות "הפלג", בעוד גפני זועק על "מדינת רומאים" ופרשת התפילין בכלא. במודיעין עילית המיזם הוקפא לאחר עימות עם הרב קסלר, ובסקווירא? הרבי התחדש בג'נסיס עם סטנדר. ורבי נחמן בידרמן הוכיח שוויתור על חלקת קבר הוא הניצחון האמיתי (מעייריב)
שולחן המזרח בפדיון הבן בחצה"ק לעלוב - גורליץ, היה מלא לא רק ברבנים או אדמו"רים, אלא בתשעה כהנים מיוחסים, המכהנים גם כרבנים רומי מעלה, שהוזמנו אחר כבוד לשמש ככהנים הפודים בפדיון הבן לנצר בית קודש לבית בידרמן - לעלוב - גורליץ | שמואל דריי התמקם מול הכהנים, ומגיש גלריה ממעמד הפדיון (חרדים)
במלאת עשרים וארבע שנים להסתלקותו של האדמו"ר רבי אלתר אלעזר מנחם בידרמן זצ"ל מלעלוב בני ברק, אביהם של האחים המשפיעים החסידים לבית בידרמן, ערך בנו הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן אב"ד לעלוב ב"ב סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו של בעל ההילולא, בהשתתפות אחיו הרבנים הגאונים המשפיעים, ורבני המשפחה | במהלך הסעודה הרחיבו במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו (חסידים)
גם מי שאינו צם - "עיצומו של יום מכפר" |
ריבוי אכילה בערב יוה"כ
כדי למעט את הצער |
לימוד כפרת עוונות
מחתן שמקדש אשה |
מדוע יש לשמוח ביום זה
יותר מכל ימות השנה |
המשל הנפלא של מרן
הבעש"ט
על אמירת הווידוי |
עוגמת נפש מדברים
פעוטים מונעת צער ועגמ"נ
מדברים גדולים (יהדות)
השבוע התקיימה שמחת נשואי נכד האדמו"ר ממישקולץ, בן לבנו הרה"ג ישראל ברגר רב דחסידי מישקולץ בירושלים וחתן אדמו"ר מטאלטשווא עם בת הרה"ג משה שלום בידרמן נכד האדמו"ר מלעלוב ירושלים זצ"ל | צפו בגלריה מהחתונה ומשמחת השבע ברכות (חסידים)
קהל רב השתתף בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מתולדות אהרן, בת לבנו הרה"צ רבי מנחם נחום קאהן אב"ד תולדות אהרן בית שמש - חתן ראש ישיבת תולדות אהרן, עם החתן, נכד הגה"צ רבי מתתיהו דייטש, גאב"ד רמת שלמה בן לחתנו הגאון רבי שמעון נתן נטע הורנצ'יק, ראש כולל תורת חיים בן הרה"צ רבי מנחם הורונצ'יק מלעלוב