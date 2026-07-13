כיכר השבת

עוד כתבות על לקוחות:

מחיר הרשלנות

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4

מחדל אבטחה

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לאחר הביקורות הרבות

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1
ש

לא תאבד לקוחות

כיכר בשיתוף קונטקט 24|מקודם

'הציגה מצג שווא'

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2

ש

"היכרות מעמיקה"

kikar.co.il בשיתוף פאגי|מקודם
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2

גם לכם מגיע?

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ש
כיכר השבת|מקודם|
14

בגלל ש"קנתה הרבה"

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202
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מלחמות הליטאים

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24

צפו בוידאו

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12
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1

שערוריה

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44
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301

כיכר השבת
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