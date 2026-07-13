לאחר שנותרו ללא מענה בשדה התעופה בלרנקה, נאלצו הנוסעים להמתין שעות ארוכות בתנאים מחפירים. בית המשפט דחה את התירוצים של חברות התעופה וקבע כי הרשלנות תעלה להן ביוקר. פסק הדין המטלטל מבהיר לחברות: האחריות לטובת הלקוחות היא מוחלטת (משפט)
הסערה שפקדה את ישראל לא פסחה על נמל התעופה: מטוס מאתונה לא הצליח לנחות בישראל והופנה ללרנקה • לאחר שעות של המתנה ורגיעה ברוחות, שבו הנוסעים לישראל • עומסים כבדים ועיכובים בטיסות 'אל על' מניו יורק, פריז ודובאי • מטוסים רבים נאלצו לבצע סבבי המתנה ממושכים באוויר עד לקבלת אישור נחיתה (בארץ)
הערב בתכנית: תושבי עזה יוצאים נגד חמאס בקריאות "רוצים לחיות" | נתניהו מראיין מועמדים להחלפת ראש השב"כ רונן בר | משרד התחבורה מעלה את המחירים – שוב | פדיחה מביכה של טראמפ מול עיתונאי | ומיליון ישראלים בדרך להתנתק מהסלולר | צפו (דבר ראשון)
מסיבות ביטחוניות שעדיין אינן ברורות, חברות התעופה הישראליות אל על, ארקיע וישראייר קיבלו היום (ראשון) הנחייה מהשב"כ עם איסור מפורש לנחות בפאפוס שבקפריסין בתקופה הקרובה | חלק מהחברות כבר העבירו את פעילותן לשדה התעופה בלרנקה, משם ימשיכו הנוסעים לפאפוס (חדשות, תעופה)
טיסת לופטהנזה שיצאה ממינכן בירת גרמניה לישראל היתה לנחות בקפריסין כדי להחליף צוות אך באופן מפתיע התכניות השתנו והמטוס חזר לגרמניה במקום להמשיך לנתב"ג | גם חברות תעופה נוספות ביטלו את טיסותיהן לישראל (חדשות, בארץ)