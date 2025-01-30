מסע מרתק בין עולמות התוכן של גיל חובב - צאצא למשפחות של אנשי שפה ידועים, בנם של אנשי רדיו מוערכים, מבקר קולינריה מחונן וסופר בחסד | שיחה על שורשי משפחתו, על אמנות הביקורת ועל הקשר המיוחד בין שפה, אוכל וכתיבה טובה | הנוסע המתמיד- פרק 13 (מגזין כיכר)
משה מנס ואלי גוטהלף מגישים את התוכנית החדשה 'דבר ראשון' ליום חמישי בשבוע • והיום בתוכנית: התקיפה ההיסטורית של ישראל בתימן | הסערה החדשה בגבעת הישיבה בבני ברק | פינה לשונית על פתגמים ומה שביניהם | שעשועון רחוב על סופגניות | וגם: מה השתנה בפורמט של התכנית? (דבר ראשון)
הלשון שלנו הוא אחד השרירים החשובים בגופנו, חיים ומוות בידיו לא נאמר רק כמטאפורה לדיבור שהיא אחראית להנפקתו, אלא היא גם מעידה על הבריאות שלנו. סימנים, מחלות ותופעות פתולוגיות שונות, תורה שלימה שניתן ללמוד מהלשון * מה באמת מספרת לנו הלשון? (בריאות)