התובע גילה את הרישום השגוי בעת ניסיון להתקבל לעבודה כמאבטח; בית המשפט: הרישום, שהועבר בטעות על ידי העירייה, מהווה לשון הרע ומזכה בפיצוי גם ללא הוכחת נזק ממוני; נפסק פיצוי של 30 אלף שקל (בארץ, חוק ומשפט)
חקירה סמויה של משטרת ירושלים חשפה כי מאבטחים סייעו למאות פלסטינים להיכנס לשטח מדינת ישראל בסמוך ליישוב החרדי הר שמואל | שבעה חשודים נעצרו | בכירים במשטרה: "תמורת בצע כסף הם סיכנו את הציבור" • כל הפרטים (חדשות)
הרמכ"ל אייל זמיר הגיע הלילה לזירת הפיגוע הקשה בו נרצח אמש המאבטח שליו זבולוני הי"ד בידי שני מחבלים | גורמי ביטחון מעריכים שהמחבלים הכירו את המתחם וידעו להגיע בשעת צהריים עמוסה ביום חמישי כדי לפגע (צבא וביטחון)
מאבטח של רשות המעברים הורה לרכב שהגיע מכיוון באר שבע למעבר מיתר לעצור, אך במהלך הבידוק האיץ הרכב - כשהמאבטח נמצא עם פלג הגוף העליון בתוך רכבו | המאבטח נפצע קל והועבר להמשך קבלת טיפול רפואי, הרכב נמלט לכיוון העיר הדרומית (בארץ)
הדיווח הראשוני שהתקבל במשטרה היה על פיגוע וקולות ירי ברחוב סשה ארגוב ברעננה | המשטרה שהוזעקה למקום עצרה חשוד תושב טייבה ומחקירה ראשונית עלה כי הוא נמלט ממאבטח לאחר מריבה על רקע חניה: "נשלל החשש לפח"ע" (משטרה)
מאבטח הותקף באזור התעשייה בראון ליד קדומים בשומרון, על ידי מחבל פלסטיני שהתקרב אליו והלם בראשו עם פטיש | המחבל הצליח לגנוב את נשקו של המאבטח ונמלט מהמקום. צה"ל עדכנו כי פתחו במרדף אחריו עם "כוחות רבים" | עדכונים שוטפים (ביטחון)
במדינת ישראל ובעולם, רק ראשי המדינה והשרים
מקבלים אבטחה מטעם המדינה. לצידם, אישים מפורסמים בעלי שם כמוזיקאים, ספורטאים ואנשי
בידור, ואפילו בעלי עסקים אלמוניים – מחזיקים שומרי ראש צמודים | הצצה מרתקת לתעשייה צהבהבה ומלאת כסף, דרמה ורכילות, שפורחת בצללים (מעניין)