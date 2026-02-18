מאבטחים שפעלו סמוך לקו התפר באזור גבעת זאב, נעצרו על ידי שוטרי מחוז ירושלים בחשד שניצלו את תפקידם והכניסו מאות שוהים בלתי חוקיים לישראל תוך עקיפת בידוק ביטחוני וקבלת שוחד, וסיכנו באופן חמור את ביטחון אזרחי מדינת ישראל | היום, בתום החקירה, הוגשה נגדם הצהרת תובע על ידי הפרקליטות (משטרה)
המאבטחים בכניסה לכותל המערבי, מנעו ממאות יהודים, זקנים לצד משפחות עם ילדים, להיכנס במשך דקות | לטענת מתפללים - זאת כנקמה על כך שכמה מבקרים תיעדו מאבטחת שלטענתם דחפה ונגעה בבחורים ואברכים | הקרן למורשת הכותל המערבי: "הכניסה לכותל תחת אחריות המשטרה" | צפו בתיעוד (חרדי)