כיכר השבת

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בפער משמעותי

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רפואה יוזמת ופרואקטיבית

כיכר בשיתוף מאוחדת|מקודם
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בשורה אדירה לתושבי העיר:

כיכר בשיתוף מאוחדת|מקודם
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הסדר היסטורי: 

כיכר בשיתוף מאוחדת|מקודם
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לקראת החג

אסף מגידו|מקודם

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רצף של שירותי בריאות בחירום:

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מחדל המיליונים

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מצילים חיים

אסף מגידו|מקודם
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כל אב ואם

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נחמן שטרנהרץ|מקודם
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מחלקה נפרדת לגברים

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אסף מגידו|מקודם
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למען בריאות הנפש

אסף מגידו|מקודם
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רק בריאות

כיכר בשיתוף מאוחדת|מקודם
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בשבילכם!

כיכר בשיתוף מאוחדת|מקודם

כיכר השבת
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