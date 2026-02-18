מאוחדת ממשיכה להעניק רפואה יוזמת ופרואקטיבית | הכירו את 'לונג'ביטי' של מאוחדת - מעטפת כלים מעשית להתאמת אורח חיים בריא, בדגש על תזונה, פעילות גופנית, שינה ועוד והכל בהתאמה אישית | התפיסה הרפואית שמשנה את פני הרפואה המונעת ומבקשת להעניק לציבור את הכלים המעשיים להוסיף חיים לשנים ולא רק שנים לחיים (בריאות)
במעמד חנוכת הבית למלר"ד החדש של מאוחדת במוקד הרפואי אבני נזר במודיעין עילית, המציע מעטפת רפואית דחופה ומקצועית לפי כל גדרי ההלכה - תחת קורת גג אחת - כיבדו בהשתתפותם עשרות רבני הקהילות והשכונות בעיר | המעמד התקיים בראשות הגר"מ קסלר לצד הגר"י זיכרמן, ושיבחו את ההתאמה המדויקת של שירותי מאוחדת לצרכי תושבי העיר (בריאות)
לאחר אישור ״חוק הקאפ״ בוועדת הבריאות של הכנסת, הגיעו מנכ״ל ׳מאוחדת׳ מר עוזי ביתן ובכירי הקופה ללשכתו של יו״ר ש״ס אריה דרעי להודות לו על הובלת המהלך ההיסטורי, המסדיר את ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים בהיקף של למעלה מ-20 מיליארד ש״ח בשנה (בריאות)
המדריך המקיף ביותר של מאוחדת בשיתוף בד"ץ העדה החרדית לענייני כשרות התרופות וקיום מצוות חג הפסח במצבי בריאות משתנים יורד בימים אלו למכבש הדפוס | בחוברת מוקדש פרק הלכתי-רפואי נרחב מאת הג"ר אשר לנדאו, ממונה רפואה והלכה במאוחדת | פירוט נרחב על התאמות לסוכרתיים, רגישים לגלוטן, חולי צליאק ומטופלים לאחר פרוצדורות כירורגיות מורכבות | המדריכים יופצו בפריסה ארצית בתיאום מלא עם הנחיות פיקוד העורף
בצל המצב הביטחוני והתפתחויות מבצע "שאגת הארי", קופת חולים מאוחדת מעדכנת כי היא ערוכה למתן מענה רפואי מלא בהתאם להנחיות פיקוד העורף. המטרה העומדת לנגד עינינו היא שמירה על רצף טיפולי מקצועי, תוך הבטחת שלומם של המטופלים והצוותים הרפואיים.
משרד הבריאות מציג לראשונה את חלוקת מאות מיליוני השקלים לקופות החולים. הנתונים המבהילים חושפים הזנחה בתשתיות, בזבוז בתקציבי ה-MRI ופערים עצומים בשירות לאזרח. האם הכסף שיועד לקיצור תורים באמת הגיע לידיים הנכונות, או שטבע בבירוקרטיה? (בריאות)
במפגש רב הערכה, אירח הרב הראשי לישראל הגר"ק בר בלשכתו את נציגי הנהלת מאוחדת | הרב הראשי התרשם מהפעילות הענפה עבור הציבור החרדי ויצא בקריאה נחרצת: "בדיקות מצילות חיים הן חובה גמורה מהתורה", אמר הגר"ק בר, וציין כי "בדיקות שגרתיות וחיסונים הם חלק משמירת הנפש עליה הצטווינו"
בעקבות העלייה הדרמטית במקרי החצבת והאבידות בנפש רח"ל של תינוקות לא מחוסנים, גדולי הרבנים קוראים במכתבם, כי "כל אב ואם חייבים לחסן ילדיהם על פי הוראות הרופאים" | הקול הקורא הזועק בבהילות אודות המצב מתפרסם ביוזמת מאוחדת ובחתימתם של עשרות רבנים ופוסקי הלכה הקובעים כי הורים שאינם מחסנים את ילדיהם עלולים לעבור על איסור "לא תעמוד על דם רעך" כשיגרמו להדבקת אוכלוסיות בסיכון חלילה
התפרצות החצבת המדאיגה: מאוחדת מפנה קריאה דחופה להורים להגיע ולחסן את ילדיהם שלא חוסנו נגד חצבת, לאחר שמשרד הבריאות דיווח על 7 מקרי מוות של תינוקות מהמחלה ועל אלפי נדבקים ברחבי הארץ | מאוחדת מודיעה על מבצע חיסונים רחב היקף נגד חצבת
לאור מקרי המוות רח"ל עקב אי התחסנות לחצבת - הראש"ל הגר"ד יוסף השמיע בפגישה עם מנכ"ל מאוחדת ונציגי הקופה למגזר החרדי, קריאה נחרצת להורים להתחסנות ולבדיקות מוקדמות | הורים המונעים חיסונים מילדיהם "אינם יכולים להיקרא שומרי תורה ומצוות", אמר מרן הראש"ל והתריע בחריפות מפני 'רבנים מקובלים' שמונעים מאנשים לפנות לרופאים (בריאות, חרדים)
שיתוף פעולה פורץ דרך ובלעדי של מאוחדת עם 'מונה מדיקל' מציע ללקוחות מאוחדת מגוון טיפולים אסתטיים ברמה גבוהה, עם חומרים איכותיים ומכשור מתקדם - במחירים מיוחדים – תוך התאמה לצרכי הציבור החרדי | ועכשיו: תעריפים מופחתים במבצע לקראת השנה החדשה! (מאמע)
קופת החולים מאוחדת הודיעה כי למרות המצב הביטחוני, היא ממשיכה לספק שירותים רפואיים מלאים לחבריה • בהודעה שפורסמה נמסר כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומשרד הבריאות, הקופה נוקטת באמצעי זהירות מיוחדים אך ממשיכה בפעילותה הרגילה.
מנכ"ל מאוחדת עוזי ביתן התקבל בחמימות במעונו של האדמו"ר מצאנז: במהלך המפגש הרחיב מנכ"ל מאוחדת וסיפר על הפעילות החשובה שמאוחדת מבצעת בתחום בריאות הנפש | האדמו"ר מצאנז הודה למנכ"ל מאוחדת על השירותים הרפואיים המובילים ועל מנהלי קשרי הקהילה הקשובים לכל פנייה, ואמר כי "בימינו חשוב מאוד להשקיע גם בנושא בריאות הנפש ולתת לציבור את הטיפולים הטובים ביותר" (חרדים, בריאות)
לאור התפרצויות מרובות של חצבת, מומחי מאוחדת קוראים לציבור להתחסן בהקדם האפשרי, כדי למנוע חלילה הדבקה המונית | מה עושים כדי לקבל את החיסון? וכיצד ניתן לזהות את סימני המחלה? ד"ר רוני פרבר, מנהל המחלקה לבריאות הציבור עם המדריך המלא (בריאות)
כמה פעמים מצאתם את עצמכם רצים ממקום למקום בניסיון למצוא מענה מהיר ומקצועי לבעיה רפואית של הילדים? כמה זמן בזבזתם בהמתנה לתורים, בניסיון להשיג הפניות, או בחיפוש אחר שירותים מתאימים? כהורים, אנחנו יודעים עד כמה מתסכל ומעייף יכול להיות המרוץ אחר טיפול רפואי איכותי לילדינו | קופת חולים מאוחדת מציגה את "מאוחדת ג'וניור" - מעטפת שירותים מקיפה המעניקה לילדים שלנו את הטיפול המקצועי והמסור ביותר, מא' ועד ת' (חדשות בריאות)