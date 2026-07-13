אנשי המחלקה היהודית בשב"כ ניסו לגייס צעיר חרדי, תלמיד ישיבת 'מיר' בירושלים כדי שיפעל עבורם במאחזים ביהודה ושומרון ויעקוב אחר המתרחש שם, תמורת 7,000 שקלים בחודש. הבחור סירב להצעה, כך מדווח אתר "הקול היהודי" (חדשות, ביטחון)
"השליטה ביהודה ושומרון נמשכת עשרות שנים ואיש אינו מסוגל לחזות את סיומה, אם בכלל. מכאן, שעומדת לישראלים זכות שבדין להתיישב ביהודה ושומרון והקמת יישובים איננה בלתי חוקית". מסקנות אלו הם הכותרת המרכזית של דו"ח ועדת המאחזים בראשותו של השופט העליון בדימוס אדמונד לוי שהוגש לראש הממשלה בנימין נתניהו
חבר הכנסת יריב לוין (ליכוד), יו"ר ועדת הכנסת, סייר בישובי צפון השומרון כאורחו של ראש המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה. בסיום הסיור לא הסתיר ח"כ לוין, לשעבר מ"מ יו"ר לשכת עורכי הדין, את כעסו בעקבות העובדות שהוצגו בפניו ושאליהן נחשף במהלך הסיור. "אנו עדים לעיוות חמור ולנשיאת שם המשפט לשווא על מנת לנסות ולהרוס ישובים בארץ ישראל. הכוונות להרס המאחזים הן חמורות מאוד, השימוש הציני בטעונים כביכול חוקיים - חמור לא פחות