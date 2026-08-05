בית משפט השלום ברמלה גזר עשרים ושניים חודשי מאסר בפועל על קבלן בעל עבר פלילי כבד, לאחר שהורשע בשימוש שיטתי בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של שישה עשר מיליון שקל ובגנבת כספים רבים מקופת המדינה תוך מנגנון מרמה מתוחכם (חוק ומשפט)
אברך בן 23 ואב לשלושה ילדים קטנים, התייצב בלשכת הגיוס כדי להסדיר את מעמדו - אך נעצר, נשפט ל-20 ימי מאסר והושלך לכלא הצבאי | בשיחה עם "כיכר השבת" מתארת חמותו את הקריסה בבית, את השיחה המצמררת עם בתו בת השלוש ואת הטענות ליחס משפיל במהלך מעצרו בכלא הצבאי (חדשות, חרדים)
בשנת 1933 היא סומנה כ"אישה המסוכנת באמריקה" ונידונה ל-199 שנות מאסר, אך בוקר אחד היא פשוט טיפסה על החומה ונעלמה כאילו בלעה אותה האדמה | הסיפור 'הבלתי נתפס' על אלינור ג'רנמן האם שהפכה למנהיגת כנופיית שודדים, נמלטה מהכלא כדי להציל את ילדיה ומאז נעלמו עקבותיה (מגזין ככיר)
הנוכל שהתחזה לבעל מלון המארח מפונים וגזל במרמה מעל 2.7 מיליון ש"ח נשלח לעשור מאחורי סורג ובריח | השופטת דורית סבן נוי תקפה בחריפות: "ניצל ציניות בזמן מלחמה כדי להפיק רווח אישי על גבם של הקורבנות" (פשע ופלילים)
מחדל ביטחוני חמור: לוחם הוציא מהצבא מאות קליעים ורימוני עשן ואחסן אותם בבית משפחתו ללא כל אבטחה. בית הדין הצבאי לערעורים קיבל את ערעור התביעה והחמיר משמעותית את עונשו של הלוחם שסרח, בטענה כי מדובר בסכנה ממשית לשלום הציבור (צבא וביטחון)
יוזמה חדשה בקואליציה: ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) הגיש הצעת חוק המבקשת לאפשר העמדה לדין של קטינים מגיל 10 שביצעו פשעים חמורים כמו רצח ואלימות קשה. השר לביטחון לאומי בן גביר מעניק גיבוי מלא: "ילד בן 10 שמסוגל לדקור, מסוגל לעמוד לדין" (בארץ)
ניקולא סרקוזי, נשיא צרפת לשעבר התייצב היום לראשונה בפני השופטים בבית המשפט לערעורים בפריז כדי לדון בתיק הלובי עליו נגזרו בערכאה הקודמת מספר שנות מאסר | סרקוזי מהמר בתקווה לזיכוי מלא, כאשר גם ההיפך ייתכן - מה שיכניס אותו לכלא עד לעשור (חדשות, בעולם)
ראשיד חניש הורשע ברצח רנה חג'ג' בן ה-89 בליון • השליך אותו מקומה 17 אל מותו • התביעה ביקשה הרשעה ברצח אנטישמי שהייתה מובילה למאסר עולם, אך השופטת קבעה כי לא הוכח קשר סיבתי למרות פרסומים אנטישמיים ברשתות | הקהילה היהודית מביעה אכזבה (בעולם)
20 חודשי מאסר נגזרו בבית המשפט בדרום קוריאה על אשתו של הנשיא יון סאוק יול, שנמצא אף הוא בבית הכלא לאחר כתב אישום חמור בגין ניסיון הפיכה צבאי | בעוד הגברת הראשונה נשלחה לכלא לתקופה קצרה יחסית, ייתכן שבעלה לעולם לא ישוב (בעולם)
ניקולא סרקוזי, נשיא צרפת לשעבר, פרסם ביום רביעי את ספרו "יומנו של אסיר" | הספר חושף את רגשותיו האינטימיים ביותר של אדם שהיה ברום המעלה - המקום הגבוה ביותר שניתן להגיע אליו ברפובליקה הצרפתית, וירד אל המקום הנמוך ביותר באחת | הספר עב הכרס נכתב בין כותלי כלא 'לה סנטה', בזמן שהנשיא לשעבר סופג קללות, צעקות ואיומים, וברגעים אלו הוא פונה אל בוראו בתפילה | 'יומנו של אסיר', הספר של ניקולא סרקוזי (מגזין כיכר)