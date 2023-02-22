מעולם לא השתייכנו לחוג המעריצים של הדלעת, עד שהוספנו לה סוכר. מאפינס הדלעת הקלים הללו רכים, טעימים במיוחד ונשארים לחים כ-5 ימים (!). הם דורשים 10 דקות הכנה (ואנו דורשים מכם להכפיל כמויות כי הם פשוט נחטפים) וכל זאת ללא מיקסר (מתכונים, אוכל)
ההשראה למאפינס המטריפים הללו הגיעה בכלל מפָּנֶטוֹנֵה - עוגה שמקורה במילאנו ופופולרית במדינות נוספות. אבל אנחנו מעדיפים לשמור על פשטות ולקרוא להם רק מאפינס. ובמחשבה שניה, עם תוספות כמו חמוציות, פיסטוק ושוקולד הם הכל חוץ מ"רק". קלים, אווריריים, לחים ומזכירים לנו מעט את המאפה הצרפתי המופלא, הבריוש (מתכונים, אוכל)
מאפיניס הביצים הללו נוצרו בהשראת המאפה היווני המלוח "ספאנקופיטה", שעמוס בתרד, פטרוזיליה, נענע ופטה. הם נשמרים מעולה במקרר 3-4 ימים ולחלופין, ניתן עטוף אותם בנפרד בנייר כסף ולהקפיא עד חודשיים. נהדרים כשזקוקים לארוחת ערב, בוקר או לחטיף עתיר חלבון בהתראה קצרה. וקבלו מאיתנו טריק סודי: קורט אבקת אפייה יהפוך אותם ליפים ואווריריים (מתכונים, אוכל)
המתכון הזה למאפינס חמאה ומייפל יכניס לא רק אתכם למטבח, אלא גם את הילדים שלכם. זו דרך קלה אך מרתקת ללמד אותם על אפייה. מערבבים את החומרים הרטובים בקערה אחת ואת היבשים בקערה אחרת ואז משלבים את הכל יחד. כל מה שנותר לעשות הוא להכניס לתנור. אה, ואל תוותרו על חמאת המייפל להגשה עם המאפינס. היא מהווה תוספת קטנה שעושה הבדל גדול (מתכונים, אוכל)
מאפינס התרד והפטה הללו מלוחים במידה המדויקת, מזינים, יפים בטירוף (בל נשכח שאנחנו אוכלים קודם עם העיניים), קלים להכנה ומתאימים לארוחת בוקר, צהריים, בראנץ' או ערב - עם חביתה, סלט קצוץ, סלמון מעושן או מרק לצידם. הניחו אחד (או שניים) כאלו בקופסת האוכל של ילדכם ותקבלו "ראש שקט" עד שישוב מבית הספר (מתכונים, אוכל)
מה אנחנו אוהבים במאפינס הללו? אוקיי, קודם כל, הם טעימים בטירוף (תכלס, מה יכול להיות לא טעים בשילוב של וניל-שוקולד?), קלים להכנה, מהירים ועשויים מקמח מלא (פחות נקיפות מצפון). מה אנחנו לא אוהבים בהם? ובכן, הם קטנים - מה שגורם לנו לצרוך כמות גדולה יותר מהם. אבל נו, אמרנו, קמח מלא (מתכונים, אוכל)
ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות ואין מועד מתאים מזה להכנת מטעמים מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. אז קבלו את חטיפי המאפינס הקטנטנים הללו, עם תפוחים מקורמלים ופקאנים קלויים, שהם גם נטולי גלוטן, גם ללא סוכר לבן וגם בלי ביצים - וכל ביס מהם הוא תענוג לחיך ולנשמה. אה וכמובן, אל תשכחו את התה ליד (מתכונים, אוכל)
אין כמו ללוות את ההתארגנות בבוקר של שנה חדשה בבית הספר עם ריח משגע של מאפינס חמים וטעימים שיפנקו את הילדים רגע לפני שהם יוצאים לבית הספר. מתכון למאפינס בננה ושוקולד רכים, לחים ומתוקים שמתקתקים בקלות (מתכונים, אוכל)
אין דבר מפנק יותר מלפתוח את הבוקר עם קפה ולצידו מאפינס קטנים וטריים להתחלה של יום מתוק במיוחד או לשילוב כהפסקה מתוקה במהלכו. עלית מציעה מתכון קל להכנה של מאפינס טעימים להכין, לאכסן ולשמור לרגעי פינוק מיוחדים לכל בני המשפחה(אוכל, מקודם)
קומבינציית הטעמים העדינים והמרעננים של שוקולד לבן ולימון, עובדת פשוט נהדר. שילבנו אותם בעוגיות ובעוגת גבינה וזה היה רק עניין של זמן עד שהם ימצאו את עצמם במאפינס. אז הנה, קבלו אותם בתשואות: מאפינס הדרים רכים ומתוקים - תודות למנה כפולה של שוקולד לבן: בתוכם ומעליהם (מתכונים, אוכל)
מתחת לציפוי הסוכר של מאפינס החמוציות הללו, מסתתרת הפתעה בדמות עוגת גבינת שמנת שהופכת אותם למאפינס שתחזרו להכין שוב ושוב ותזנחו את כל השאר. אכלו אותם לארוחת בוקר או לקינוח והוסיפו מעט גרידת לימון לבלילה אם אתם אוהבים את שלכם עם קצת טעם הדרי (מתכונים, אוכל)
רוצים לגרום לילדים לאהוב את המטבח? תנו להם להצליח עם מתכונים קלים ועם ההצלחה, הסקרנות תגדל. מתכון למאפינס שוקולד מתוקים שהילדים יכולים להכין לבד וסרטון של ההכנה שלב אחר שלב. אפשר להכין את המאפינס חלביים או פרווה, לבחירתכם (מתכונים, אוכל)