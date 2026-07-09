רגעים מרגשים נרשמו אתמול (רביעי) במערת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, כאשר למקום הגיע הגה"צ גאב"ד מאקאווא, כדי לשמש כסנדק בשמחת ברית מילה לבן אחד מקורביו | הגאב"ד, המוכר כאחד מצדיקי הדור, ידוע כמי שבורח מן הכבוד בצורה קיצונית ומסרב בעקביות לשבת על כסאות מפוארים ומרופדים אפילו בעת שהוא משתתף בשמחות הגדולות של צאצאיו בבעלזא, אתמול תועד הגאב"ד כשהוא יושב על כסא פאר בעת שהתכבד בסנדקאות (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מוואסלוי, בן לבנו הרה"ג ר' חיים דוב הלפרין חתן האדמו"ר מבוהוש, עם הכלה נכדת האדמו"ר מבוהוש, בת לחתנו הרה"ג ר' משה נתן למברגר בן הגה"צ אב"ד מאקאווא בני ברק זצ"ל | אל השמחה נהרו עשרות אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים הרמים (חסידים)
כמנהגו מזה עשרות שנים, קבע הגה"צ גאב"ד מאקאווא את תפילותיו בשבת הראשונה של שבועות השובבי"ם במעון הקודש של האדמו"ר המהר"א מבעלזא זי"ע ברחוב אחד העם בתל אביב • מדוע נמנע הגאב"ד מלסעוד במבנה המיתולוגי? • וכן, רשימת האורחים הנכבדים שהסתופפו בצל הקודש • כל הפרטים (חסידים)
בחצה"ק שידלובצא בירושלים ציינו את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה ב"ב זצ"ל, בצל חתנו האדמו"ר משידלובצא, בשילוב שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר משידלובצא, בן לחתנו הרב פנחס יחיאל לעמברגר, בנו של רב ביהמ"ד מאקאווא באשדוד | במראות ניתן להבחין בשיירי הערבות מיום 'הושענא רבה' שנזרקו מעל 'ארון הקודש' כמקובל בחצרות הקודש כסגולה ושמירה לכל השנה (חסידים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק, נחגגה בקול ששון וקול שמחה, שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי בת הרה"צ ר' מנחם מנדל לעמבערגר, בן הגה"צ אב"ד מאקאווא בני ברק זצוק"ל וחתן הגה"צ רבי ירמיה ניישלאס, אב"ד סערדהעלי. החתן נכד האדמו"ר מטשראנוביל, בן לבנו הרה"צ ר' פנחס ישראל טווערסקי, חתן האדמו"ר מקאסן היללקרעסט (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד קומרנא ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק, נחוגה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר, בת לחתנו הגה"צ רבי ישראל מנחם למברגר ממאקאווא, עב"ג החתן בן הרב נפתלי שנייבאלג, חתן האדמו"ר ה'באר יעקב מנדבורנה זצ"ל | עקב ימי ספירת העומר, הנעימו מקהלה ווקאלית מיוחדת את השמחה בזמר ושיר בלי כלי נגינה (חסידים)
בסוד ישרים ועדה נחוגה שמחת אירוסי הכלה נכדת הגה"צ רבי דוב וייס גאב"ד קריית צאנז ירושלים, בת לבנו הרה"ג דוד, חתן הרה"ג שלמה למברגר רב ביהמ"ד מאקאווא אשדוד, עב"ג החתן בן הרב נחמן כהנא בן האדמו"ר מספינקא סוליצא וחתן האדמו"ר מדעעש אשר נתכבד בקריאת התנאים בשמחה הגדולה (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו אמש (שני) חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מסטרופקוב | במהלך השמחה זרק הרבי סיגריה בוערת אל עבר החסידים שעטו על המציאה לשאוף מהסיגריה כסגולה (חסידים)
בביהמ"ד הגדול מכנובקא בעלזא נחוגה בקול רינה ותודה והמון חוגג שמחת נישואי נכד האדמו"ר בן לחתנו הרה"צ יוסף מאיר מוסקוביץ בן האדמו"ר ממעליץ, עם הכלה נכדת הגה"צ גאב"ד קרית צאנז ירושלים, בת לבנו הרה"ג דוד וייס חתן, הרה"ג שלמה למברגר אב"ד מאקאווא אשדוד | צפו בתיעוד השמחה המשולשת (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש (שלישי) בשמחת בית צדיקים, שמחת נישואי נכד הגה"צ ר' דוב וייס אב"ד קריית צאנז בירושלים, עב"ג הכלה נינת האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, ונכדת אב"ד מאקאווא ב"ב זצ"ל | בשיאה של השמחה הופיע הדוד הגדול האדמו"ר מצאנז ורקד לפני הכלה בלהב אש קודש (חסידים)
בביהמ"ד הגדול דחסידי ויז'ניץ נחוגה שמחת התנאים להחתן בן הרב שמעון ארנסטר בן הגה"צ רבי אליעזר ארנסטר שליט"א רק קרית מאור חיים -צפת, וחתן הגה"צ שלמה למברגר אב"ד מאקווא אשדוד, עב"ג בת הרה"ג ר' יוסף בידרמן | השמחה נחוגה בבית מדרשו של דוד אבי החתן, האדמו"ר מויז'ניץ בהשתתפות מאות חסידים (חסידים)
זהו סיפור בלתי ייאמן על השגחה עליונה וערבות הדדית | בעולם היהודי התפללו עבור הרב דוד מרגלי, שנפצע קשה מאוד בתאונה במאקאווע | כיכר השבת עם הסיפור המדהים מאחורי ההתעוררות והקשר לפרוכת בבית מרן הגר"ח קנייבסקי זיע"א, שהוסרה ושבה למקומה (חרדים)