כתב אישום נגד תושב וושינגטון שביצע מארב מתוחכם ודקר שוטרים
| מוחמד בנגורה נאשם כי פיתה שוטרים לזירה באמצעות דיווח כוזב על אלימות במשפחה ותקף אותם בסכין מטבח | שוטר אחד נפצע קשות בפניו ובגבו במהלך התקרית | תיעוד מפחיד ממצלמות השוטרים (חדשות)
אירוע חמור התרחש אמש קבוצת מחבלים חמושים ארבה ללוחמים בחאן יונס, וזוהו על-ידי כוחות מאוגדה 36, שהעלו לאוויר כטב"ם ומסוק | המחבלים, ששהו ליד פיר, הבחינו בכלי הטיס ונמלטו לתוואי תת-קרקעי | בצבא אומרים שהתוואי מוכר, וכי המטרה היא לפגוע בו ולסיים את הפעילות באזור (צבא)
מתנדב שצפה בבני נוער ערבים עם משקפת אלקטרונית הצליח לתעד אותם מתארגנים לפיגוע הצתה, כשמי שפיקד על המחבלים הצעירים, הוא כנראה חרש אילם - שהעביר להם את ההוראות בתנועות ידיים • רגע לפני, הם הצטלמו עם סרט מצח של החמאס • הורים לילדים? יש מסר חשוב עבורכם • תיעוד (צבא וביטחון)