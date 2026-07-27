לאחר שאיבדו את בנם היחיד בתאונה, בני המשפחה החליטו להשתמש בבינה מלאכותית כדי ליצור גרסה דיגיטלית שלו שתשוחח עם אמו בת ה-80 |האם, שאינה מודעת לטרגדיה, משוחחת מדי יום עם בנה ה"ווירטואלי" ומאמינה שהוא פשוט עובד בעיר אחרת (חדשות בעולם)
מחקר רחב היקף מצא כי אנטוציאנינים - הפיגמנטים שמעניקים לפירות יער את צבעם הכחול‑סגול - עשויים לשפר באופן מובהק את תפקודי המוח אצל מבוגרים | ההשפעה המשמעותית ביותר נרשמה דווקא לאורך זמן, ולא במינונים גבוהים (בריאות)
המומחים ממליצים לשמור על תזונה מאוזנת ולהקפיד על שתייה מספקת כדי להקל על תופעות הלוואי השכיחות של החיסון - כגון עייפות, כאבים, סחרחורת וחום קל | מהן ההמלצות התזונתיות שיכולות לשפר את ההתמודדות של הגוף עם החיסון ולסייע לתגובה חיסונית מיטבית? (בריאות)
הזמן הוא דבר חמקמק. מצד אחד החופשה חולפת כהרף עין בעוד שעמידה בתור נמשכת נצח, מה ההסבר לתופעה? | מחקרים מתחום הפסיכולוגיה, מדעי המוח והפילוסופיה מנסים לפענח איך המוח האנושי חווה את הזמן – ומדוע הוא לעיתים מתעתע (פסיכולוגיה)
משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדר מבוגר - תושב ירושלים, אשר יצא מביתו ביום ראשון בערב ומאז עד לשעה זו - אבדו עקבותיו | המבוגר הירושלמי יצא מביתו בשכונת מאה שערים ונראה לאחרונה בצומת ׳כיכר השבת׳ (חרדים, משטרה)
מודל שפתי מתקדם מבזבז את הזמן של המטרידים והגנבים המנסים לעקוץ קשישים דרך הטלפון • על מה היא מדברת אתם ואיך אחרי שעה שיחה הם לא קולטים שמדובר בבוט? • האם מצאנו את הפתרון לצינתוקים המטרידים מקברי הצדיקים? (מגזין כיכר)
מחקר פורץ דרך מאוניברסיטת טאפטס מראה כי צריכה יומית של פיסטוקים יכולה לשפר משמעותית את בריאות הרשתית ולהגן מפני אובדן ראייה הקשור לגיל | המחקר מציע תקווה חדשה במאבק נגד אחת מבעיות הראייה הנפוצות ביותר (בריאות)
המפגש התקיים לאחר הנחת אבן הפינה למרכז יום חדש בתמיכת הביטוח הלאומי וחשיפת מודל אשכולות החדשני • ראשי האיגוד הציגו בפני השר את מצוקת המטפלים וציינו לשבח את הירתמותו של השר למען אוכלוסיית הקשישים (רווחה, בריאות).
השתתפות חסרת תקדים של מעל 600 מנכ"לים ובכירים בבתי אבות ודיורים מוגנים ברחבי הארץ בכנס קהילות הדיור למבוגרים של 'קדם' | שר הבריאות הרב אוריאל בוסו: "מצדיע ל'קדם' ולקהילות על ההירתמות לקליטת תושבים מבוגרים המפונים מאזורי הלחימה" (בארץ)
במכתבם לשר הבריאות אוריאל בוסו מבקשים ראשי איגוד 'קדם' לקידום קהילות דיור למבוגרים בישראל את התערבותו במצוקת כח האדם והתקצוב על מנת שניתן יהיה להמשיך ולארח את אלף הקשישים שפונו מהדרום לצד המשך הטיפול בשאר בני הגיל השלישי המתגוררים בדיור המוגן ובתי האבות (רווחה).
אזרחים ותיקים שיהיו מעוניינים בכך, יוכלו לשהות בחינם בבתי האבות ובבתי הדיור המוגן לתקופה של עד 10 ימים במהלך החגים. האירוח כולל השתתפות בארוחות חג בבתי הדיור המוגן • שר הרווחה הרב מרגי: "נדאג שאף אזרח ותיק במדינת ישראל לא יישאר לבדו" (רווחה, חגים)