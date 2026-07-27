כיכר השבת

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דיון מקצועי

כיכר בשיתוף קדם|מקודם

הישג חסר תקדים בוועידת 'קדם':

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ש

"קדם" בפנייה לשר הבריאות:

כיכר בשיתוף קדם|מקודם

ש

אל תשליכני לעת זקנה

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
ש

אל תשליכני לעת זקנה

כיכר בשיתוף קדם|מקודם
ש

מונגש לחרדים

כיכר בשיתוף עמותת עמדא|מקודם

המציאות מאותתת

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5

כיכר השבת
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