כשמישהו אומר משהו לא נכון או עושה משהו שאנחנו מחשיבים ל"טיפשי" או "מוזר", אנחנו מרגישים אי‑נוחות פנימית, לעיתים אף 'רצון להיעלם'. באינטרנט קוראים לזה בדרך כלל "קרינג'" | אז למה מבוכה של מישהו אחר גורמת לנו להרגיש רע? (פסיכולוגיה)
שמותיהם של שלושה זוכים לכאורה בפרס הנובל לכימיה פורסמו בטעות במייל שנשלח שעות ספורות טרם ההכרזה הרשמית | יו"ר ועדת נובל לכימיה אמר כי טרם הוחלט מי הם הזוכים, למרות שהמייל שנשלח בטעות מוכיח ההיפך | כעת נותר להמתין לראות אם ההחלטה תשתנה בעקבות המבוכה שנוצרה (בעולם)
בעיר הפולנית פוזנן, שהייתה בעבר מרכז יהודי מפואר והעיר בה כיהן כרב - רבי עקיבא אייגר זצוק"ל, פרסמו לאחרונה שלט חוצות שהיה אמור לפנות לקהל דובר עברית, אך השלט נכתב בהיפוך אותיות; כך הגיב השגריר הישראלי (חדשות בעולם)