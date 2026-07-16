גוגל חווה בימים האחרונים מהפכה פנימית של ממש: כלי בינה מלאכותית חדש בשם Agent Smith, הפועל כסוכן אוטונומי בתוך מערכות החברה, הפך תוך זמן קצר לאחד הכלים המבוקשים ביותר בקרב העובדים – עד כדי כך שהחברה נאלצה להגביל את הגישה אליו בגלל עומס שימוש (טכנולוגיה)
חוקרים איטלקיים איתרו את צ’ירו אנדולפי, בכיר מבוקש במאפיה 'קאמורה' - כשהוא מסתתר בתוך חור בקיר | אנדולפי היה מבוקש מאז שנת 2022, בגין עבירות של השתייכות לארגון פשיעה, סחיטה בנסיבות מחמירות ועבירות שחיתות | הנמלט נכלל ברשימת מאה המבוקשים המסוכנים ביותר של משרד הפנים האיטלקי (בעולם)
אחת הדרכים בהן רשויות החוק בארה"ב לוכדות מבוקשים היא באמצעות פרסים כספיים של מיליוני דולרים • זהו סיפורה של נסיכת הקריפטו וההצלחה המטורפת של ההונאה • וגם, הסיסמאות של אנשי שיווק שאמורות להדליק לכם נורות אדומות (מעניין)