אחת הדרכים הידועות בצבאות המערב בכדי לתפוס
טרוריסטים בכירים היא הצבת פרס כספי על ראשם | שנים רבות פועלת השיטה, הן במישור
הפלילי והן במישור הביטחוני | מי אלה הטרוריסטים ש'מככבים' כיום ברשימות הפרסים של
ישראל והמערב, והאם באמת השיטה הזו אכן פועלת? (צבא)
בהודעה חריגה אשר נמסרה בשפה האנגלית, פירט תא"ל דניאל הגרי את הפעולות שננקטו על מנת למנוע פגיעה בחולים וחפים מפשע: "רופאי צה"ל ערוכים לסייע לנזקקים לכך" | על מהות המבצע הוא לא פירט אך אמר כי התקבל מידע מודיעיני על "בכירי חמאס במרחב אשר משתמשים בבית החולים לנהל ולייצא פעולות טרור" • צפו בדברים הדרמטיים והחריגים (צבא, חרבות ברזל)