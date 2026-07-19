נבחנים במסלול הדיינות במבוכה - בעקבות שינויים בלוחות הזמנים. בעוד האברכים מתריעים על פגיעה, ברבנות הראשית מסבירים כי מדובר בהוראת שעה שנועדה להתאים למציאות המלחמה, ומביעים נכונות לבחון הקלות לטובת הלומדים (חרדים)
בריטניה, ארץ המהגרים הזרים של אירופה, נאלצה לבטל מבחני קבלה למשרד האוצר במתמטיקה בין היתר, משום שהנבחנים הראו חוסר יכולת לעמוד ברמה המתבקשת | "מי שרוצה לעבוד במשרד האוצר צריך לדעת מתמטיקה", הגיבו המבקרים (בעולם)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע
לכתבים כי מבחן קוגניטיבי שלקח כדי לבדוק סימנים מוקדמים לירידה תפקודית במוח הוא היה קשה מאוד
| ההודאה הגיעה תוך שהוא תקף את חברות הקונגרס דמוקרטיות אותן כינה בעלות מנת משכל נמוכה (חדשות בעולם)
חברי מועצת החכמים "סוגרים" על יו"ר מפלגת ש"ס | עצרת מחאה גדולה של העדה החרדית עם הפלג הירושלמי | טקס פרידה חריג ונדיר מהרבנים הראשיים | הקנס על "חילול השבת" | שבת בישיבת פורת יוסף | העצה של ראש הישיבה לבעיית הגיוס (מעייריב)
בשנה שעברה פורסמו נתונים מפתיעים של בנות סמינר חרדיות שנבחנו לראיית חשבון, כאשר הם עברו בפער גדול ממקומות לימוד אחרים, ההצלחה, כך מתברר לא הייתה חד פעמית, והיא נמשכה גם השנה, והבנות החרדיות רשמו 96 אחוזי הצלחה, במבחנים הקשים והמורכבים לראיית חשבון | כל הפרטים (חדשות חרדים)
דוח פיזה לשנת 2022 קובע כי התלמידות החרדיות בישראל מובילות על פני מקבילותיהן ממגזרים אחרים בתחום המתמטיקה והקריאה | זאת ועוד, מתברר כי התוצאות של תלמידות 'בית יעקב' עולות גם על הממוצע העולמי בתחומים אלו | ברקע ההסתה נגד חרדים ותוכנית 'אופק חדש' בכלי תקשורת מובילים ועל ידי פוליטיקאים פופוליסטים, התוצאות המעודדות מוכיחות את החשיבות של חינוך חרדי איכותי לתלמידות ישראל (חרדים)