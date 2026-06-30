סיכול בשידור חי: במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד | צפו (צבא וביטחון)
הרגעים הדרמטיים לאחר מעצרו של נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו על ידי כוחות צבא ארה"ב נחשפו בהקלטה שדלפה בימים האחרונים | חברי ממשלתו של מדורו קיבלו 15 דקות בלבד להחליט אם לשתף פעולה עם דרישות ארצות הברית – "או שהם ייהרגו" (בעולם)
יש לכם מתכון מנצח לאוכל בטוסטר? אתם יכולים לזכות בפרס • מה הקשר בין אילון מאסק לשומר הראש המצרי המנופח? • הסיפור של הלוחם שאיבד שתי רגליים והחליט "להתאבד על החיים" והחבדניק שהפך את האסון להשראה • האדם שזכה במליונים ואיבד כל טעם בחיים (דבר ראשון)
יותר מ־150 כלי טיס השתתפו במבצע ללכידת מדורו, בהם מפציצים ומטוסי קרב, והם הצליחו לשתק חלק משמעותי ממערכות ההגנה האווירית של ונצואלה | יו״ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, אמר כי עם התקרבות כוחות החילוץ לחופי ונצואלה הופעלו “מגוון יכולות במקביל” מצד פיקוד החלל, פיקוד הסייבר וגופים נוספים (בעולם)
ישראלית בת 22 נצפתה מסתובבת במרחב העיר יריחו שבחטיבת הבקעה, תוך סיכון לשלומה וחייה | המנהל האזרחי פעל להענקת הגנה מיידית לישראלית, ובמקביל להעברתה לידי כוחות צה״ל | מתחקיר ראשוני עולה כי הישראלית טעתה בדרכה למקום (בארץ)
במהלך פעילות שטח בנגב, זיהו הלוחמים רכב חשוד, וסימנו לו לעצור | הנהג לא נענה לקריאות השוטרים, נמלט מהמקום - ולאחר מספר דקות נחסם ונעצר | בבדיקה עלה כי הנהג הוא קטין בן 13, כשלצידו ישבה אחותו, גם היא קטינה בת 15 (משטרה)
המשטרה הודיעה היום על מבצע אכיפה מיוחד שבוצע בקריות לצורך אכיפת עבירות של בריונות בכביש ושיפורי רכב בלתי חוקיים | המשטרה אף פרסמה סרטון בו נראה שוטר תנועה - רוכב בעצמו, מבצע בדיקה לאופנוע כלפיו עלה חשד שעבר שיפור לא חוקי (משטרה)
עם טכנולוגיית חימום ודחיסה דינמית שמיועדות לאתלטים מקצועיים ולשוק השיקום הפיזיותרפי, הדגם החדש של נייקי גורף שבחים אך גם מעורר שאלות סביב התמורה למחירו הגבוה ומידת הרלוונטיות לקהל הרחב | לאחרונה זוכה ה-Hyperboot של נייקי והייפראייס להנחה ראשונה, ומוצע כעת ב-699 דולר בלבד לקראת החגים בארה"ב - ירידה של 200 דולר ממחיר ההשקה | האם זה העתיד של נעליים מתקדמות, או מוצר בוטיק לנבחרים בלבד? (טכנולוגיה)
לב וריאות שנתרמו בקפריסין הובאו לישראל והושתלו בשתי נשים - אחת מהן בת 34 במצב קריטי | המבצע הלוגיסטי המורכב כלל מטוס פרטי, מסוק משטרתי, וצוותים רפואיים משני צדי הים התיכון | מדובר בפעם הראשונה מזה 30 שנה שישראל "מייבאת" איברים חיים מעבר לים (חדשות, בריאות)
20 שנה לפינוי גוש קטיף, משה מנס בראיון עם הרב יגאל קירשנזפט אצלו התארח בימי החורבן, על הסבל והמשבר מאז ועד היום | איך יתכן שצדיקים המחלקים אוכל חינם - מקבלים קנסות על רוכלות? | השמות הכי מוזרים למבצעי צה"ל | השקר הרפואי שאמור להצעיר אתכם | אם ידע זה כוח וחשמל מייצרים בתחנות כוח, למה לא קוראים לזה תחנות ידע? - כל האמת על החשמל בישראל | וגם, רגע לפני ההתנגשות עשה הטייס צעד דרמטי • צפו (דבר ראשון)
היום בתוכנית: הרב מאוהל התפילה בראיון מעצים על החטופים | תיעודים שהותרו לפרסום מלבנון | מה הסיכוי שהאסטרואיד YR4 יפגע בכדור הארץ ואיזו מדינה תושמד | האם עיר התורה הופכת לעיר הפשע ומי לא הסכים להתראיין בנושא? | וגם, האם חייבים לסמן מחירים? (חדשות היום)
לקראת ראש השנה, תנובה ורשת גולדיס מהמובילות בתחום האוכל המוכן בישראל, בשיתוף פעולה ייחודי המשלב אוכל יהודי ברמה הגבוהה ביותר יחד עם משקה שיבולת שועל בטעם הכי קרוב לחלב פרווה. שילוב זה מעניק את המענה המושלם לשתיית קפה בין הארוחות הבשריות של החג (חדשות האוכל)
לקראת תשעת הימים, מתאימה חברת תנובה את היצע מוצריה לביקושים, ומרחיבה את מגוון המבצעים על מוצרי החלב שלה. המבצעים, מתקיימים ברשתות השיווק ובחנויות ברחבי הארץ, ונתונים להחלטות הקמעונאים ורשתות המזון (אוכל, צרכנות)