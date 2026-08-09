רגע לפני ראש השנה, בישראל מאשימים את ממשלת מולדובה בהכשלת המתווה לנסיעת האלפים לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן | לטענת הצוות הישראלי, בממשל המולדובי "עשו הכול כדי שלא להכשיר את ההסכם שהתגבש" | מחר צפויה להתקיים פגישה מכרעת בשאלה האם רומניה היא הדרך בה יעברו אלפי הישראלים, בדרכם לציון הקדוש באומן שבאוקראינה (חרדים, בעולם)
בכיר חמאס טאהר א-נונו הבהיר כי בארגון הטרור מסכימים לשחרר 10 חטופים, אך בנוגע לערבויות ליישום ההסכם רק ארה"ב יכולה ללחוץ על ישראל לסיים את המלחמה | אמש בפגישת הפסגה עם נתניהו הביע טראמפ את רצונו להוביל לסיום המלחמה והצהרה על הסכם בימים הקרובים, ובינתיים המגעים והלחצים נמשכים (מדיני)
ברקע הדיווחים על התקדמות במגעים לעסקה, מתאם השבויים והנעדרים, שוחח לפני דקות ספורות עם משפחות החטופים ועדכן אותם במתרחש | לדבריו של הירש: "סבבי השיחות נתקלים בקשיים ומכשולים, אך הפעולות למצות כל סיכוי להשבת החטופים נמשכות בדרכים שונות" (מדיני)
בישראל הודיעו אמש, כי יש הסכמה למשא ומתן על קו הגבולות על ציר לבנון, גורמים בממשל הלבנוני הכחישו את המגעים וטענו, כי הם מתנגדים למו"מ ישיר עם ישראל | בהמשך טענו בלבנון כי "השמועות לקיום הסכם שלום אינם נכונות" (חדשות, מדיני)
ברקע הדיווחים המעורפלים על מגעים המתקיימים בישראל ומחוצה לה לקידום המשך עסקת חטופים, יו"ר וועדת החו"ב טען מוקדם יותר היום, כי נעשים מאמצים מרובים להשבת החטופים | אדלשטיין הדגיש: "למרות ההכחשות, כשאני אומר אני מדבר בידיעה" (פוליטי)
העיתון 'א-שארק אל אווסט' דיווח כי הפלסטינים יסכימו להארכת המשא ומתן בתמורה לבסיס עקרונות, גורמים בוושינגטון אמרו כי התקדמות חיובית חלה במגעים לחידוש השיחות וכי עסקה במסגרתה ישוחררו יונתן פולארד וכן אסירים פלסטינים - מתגבשת מחדש. בכירים בישראל: "יש התקדמות מסוימת במגעים" (אקטואליה)