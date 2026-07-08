מה שהחל בצעדי ריקוד בלתי מוסברים של אישה אחת בקיץ הלוהט של המאה ה-16, הפך בתוך שבועות להתפרצות המונית קטלנית שחשפה את שבריריות הנפש האנושית, את כוחן של אמונות קולקטיביות ואת האופן שבו מצוקה קיומית עמוקה יכולה להתפרץ דרך הגוף - תופעה שממשיכה לקבל ביטויים חדשים ומטרידים גם בעידן הרשתות החברתיות והבינה המלאכותית (פסיכולוגיה)
בראיון מיוחד ל״כיכר FM״ עם אלי גוטהלף, מסביר פרופסור רמי וייס, מנהל מחלקת ילדים ב־המרכז הרפואי רמבם, מומחה לסוכרת ולהשמנה, מדוע השמנת יתר בילדים איננה עניין אסתטי אלא מחלה כרונית שדורשת טיפול, אחריות הורית ומעורבות מערכתית
לאחר עשור של חיפושים ומסתורין מדעי, חשפו מדענים את הגורם למגפת "התמוססות כוכבי הים" שגרמה להכחדה המונית של יותר משישה מיליארד כוכבי ים לאורך חופי האוקיינוס השקט של צפון אמריקה | המחקר, שפורסם השבוע ב-Nature Ecology & Evolution, מצביע על חיידק הנקרא Vibrio pectenicida כאשם המרכזי (בעולם)
הטיית השליליות - דפוס פסיכולוגי שקיים באדם המודרני, נובע ממנגנונים עתיקים שגורמים לנו להגיב בעוצמה רבה יותר למידע שלילי | לאורך ההיסטוריה, ממגפות ועד משברים כלכליים ופוליטיים, תופעה זו ניכרת באירועים מכוננים ומעצבת את תפיסת המציאות שלנו גם כיום | מה גורם לנו להישאב למידע שלילי, וכיצד נוכל להתמודד עם ההשפעה המתמשכת של דפוס זה על חיינו האישיים והחברתיים? (פסיכולוגיה)